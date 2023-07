Werner über Werder-Kader: "Wir müssen nicht sieben, acht neue Spieler holen"

Nur ein externer Neuzugang stand am Donnerstag bei der ersten Einheit des SV Werder Bremen im Zillertal auf dem Platz. Der Kader werde sich zwar schon noch verändern - aber auch nicht übermäßig.

Will für die kommende Spielzeit vor allem auf ein stabiles, bestehendes Grundgerüst setzen: Werder-Coach Ole Werner. IMAGO/MIS

Aus dem Trainingslager in Zell am Ziller (Österreich) berichtet Tim Lüddecke

Vor noch einem Jahr waren die Vorzeichen andere. Der SV Werder Bremen hatte seine Personalplanungen zum Start des Trainingslagers entschieden vorangetrieben: Mit Jens Stage und Oliver Burke wurden zwei Neuzugänge gerade pünktlich verpflichtet, Lee Buchanan reiste zudem ins Zillertal nach. Der Kader war damit nahezu komplett, anschließend folgte nur noch die feste Verpflichtung von Mitchell Weiser.

Zum aktuellen Zeitpunkt hingegen hat Werder lediglich zwei externe Neuzugänge präsentiert, Teil des ersten Trainings in Österreich war wiederum nur Dawid Kownacki; Naby Keita fällt aufgrund seiner Adduktorenverletzung wochenlang aus, ist aber mit ins Trainingslager gereist, wird dort die ersten Tage aber vorrangig behandelt und bleibt erst einmal indoor.

Ole Werner sagt über diese personellen Voraussetzungen im Vergleich zum Vorjahr jedenfalls: "Es ist einfach anders." Ob es das auch schwieriger mache für ihn, "das weiß ich nicht", so Bremens Trainer: "Wir müssen damit rechnen, noch kurzfristiger vor Saisonstart Spieler zu integrieren."

Werners Hoffnung bei Füllkrug

Inwieweit sich seine Mannschaft tatsächlich noch verändern wird, also "was genau passiert", das könne auch Werner "heute noch nicht sagen: Es gibt viele Szenarien, auf die man sich versucht vorzubereiten." Damit auch auf einen weiterhin möglichen Abgang von Niclas Füllkrug, wenngleich der Werder-Coach einmal mehr zum Ausdruck bringt, dass es "sehr wichtig für uns" wäre, wenn der Nationalspieler in Bremen bleibt: "Das ist meine Hoffnung."

Klar ist zwar, dass dem Kader noch der eine oder andere Reiz in Form einer Neuverpflichtung zugeführt werden soll, nun quantifizierte Werner diesen Plan aber erstmals etwas genauer: "Es ist nicht so, dass ich sage: Wir müssen sieben, acht neue Spieler holen - sonst können wir keine erfolgreiche Saison bestreiten", erklärt der 35-Jährige: "Sondern manchmal reichen auch drei, vier Spieler, die dazukommen."

Zumal Werner auch bei den Bremer Leih-Rückkehrern auf einen solch neuen Impuls setzt, indem etwa Justin Njinmah, Nick Woltemade, Oliver Burke oder Nicolai Rapp ihre Rolle nun anders annehmen: "Das sieht man auch bisher in den Einheiten und Testspielen", findet er.

Werner setzt weiter auf "stabiles Gerüst"

Die vergangene Bundesliga-Saison sei für den damaligen Aufsteiger auch "zu stabil" verlaufen "und zu viele Jungs haben sich zu gut entwickelt", erläutert der Trainer, "als dass man den Riesenumbruch einläuten müsste". Es geht Werner ja auch weiterhin darum, "ein stabiles Gerüst an Führungsspielern zu haben", die seine Idee des Fußballs bereits verinnerlicht haben - und dass diese Profis etwaigen Neuzugängen jene "Werte weitergeben". Die Abläufe in der Gruppe waren ja eine der großen Werder-Stärken in der Vorsaison gewesen.

Aus diesem Grund ist ihm übrigens auch "nicht bange", dass er in der aktuellen Transferphase neue Spieler erst etwas später eingliedern kann, so Werner: "Das werden wir auch hinbekommen." Außerdem könne es gerade zum Ende des Wechselfensters noch gut sein, "dass du deine Qualität im Team noch mal erhöhen kannst". Diese Chance will man sich offenbar offenhalten.

Die Aufgabe bei der weiteren und letztlich finalen Kaderzusammenstellung liege dann darin, sich "in dem Marktumfeld so zu bewegen, wie es für Werder möglich ist" - und eine passende Mischung zu finden: Zwischen Bewährtem sowie Neuem.