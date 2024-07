Werner über Transfers: "Das ganz große Rad wird nicht gedreht"

Wie gut ist der Kader des SV Werder Bremen für die neue Saison aufgestellt? Cheftrainer Ole Werner vermittelt das aktuelle "Gerüst" bereits ein "gutes Gefühl".

Mit den drei Neuzugängen Keke Topp, Markus Kolke und dem zuvor bereits ausgeliehenen Skelly Alvero hat der SV Werder Bremen am Montag das erste Mannschaftstraining der neuen Saison aufgenommen. Der ebenfalls verpflichtete Österreicher Marco Grüll weilt nach seiner EM-Teilnahme zunächst noch im Urlaub. Wie denkt Ole Werner zum Start über sein aktuelles Aufgebot? "Ich bin zufrieden mit dem Stand, wie er für den Moment ist", erklärt der Coach im Anschluss an die erste Einheit: "Weil wir ein Gerüst haben, das eine sehr gute Rückrunde gespielt hat."

Ihm steht damit also weiterhin jene Mannschaft zur Verfügung, die die zweite Saisonhälfte in der Bundesliga auf Tabellenplatz sechs abgeschlossen hat - und die bislang "nicht allzu viele Veränderungen" auf der Abgangsseite zu verkraften hatte: Nick Woltemade als einer der in der Rückserie aufblühenden Spieler mal ausgenommen. "Das heißt", so Werner, "wir können auf viele Dinge aufbauen, die letzte Saison gut waren und die uns grundsätzlich auszeichnen. Und wir können darüber hinaus hoffentlich noch das eine oder andere entwickeln, was uns noch besser macht."

Werder-Kader bietet Werner "alle Möglichkeiten"

Die Bremer Spielidee soll jedenfalls die gleiche bleiben, wie der 36-Jährige betont, und um diese auf das nächste Level zu befördern, dürften die aktuellen Gegebenheiten sicherlich zuträglich sein. Anders als im Vorjahr seien aktuell keine Positionen im Team un- beziehungsweise unterbesetzt; die Trainingsarbeit insbesondere in der Vorbereitung dadurch nun nicht mehr erschwert. Der Kader bietet Werner zurzeit "alle Möglichkeiten, um auch dieses Jahr wieder einen neuen Weg zu finden, gut zu sein".

Von einem allzu turbulenten Transfersommer scheint man am Osterdeich daher wohl nicht mehr ausgehen zu müssen, wie der Trainer andeutet: "Ich glaube nicht, dass noch das ganz große Rad gedreht wird und ähnlich wie im letzten Jahr, hinten heraus noch sechs, sieben Transfers gemacht werden", sagt Werner. Zu diesem Zeitpunkt hing etwa noch viel von der Zukunftsplanung Niclas Füllkrugs ab - erst Ende August, kurz vor Transferschluss, kam noch mal reichlich Bewegung in das Bremer Aufgebot.

Zetterer bleibt die Nummer eins

Diesmal sollen die Planungen früher abgeschlossen sein. "Wir sind in einer Situation, wo wir uns angucken, wer uns noch verstärken kann", erklärt Werner - und fährt angesichts des von Werder in der Zwischenzeit gefundenen strategischen Partners fort: "Wir sind - auch anders als letztes Jahr - in einer Situation, dass wir ein Stück weit auch selbst entscheiden können, was wir zu welchem Zeitpunkt machen." Diese neuen Voraussetzungen vermitteln ihm schon mal ein "gutes Gefühl", obschon "sicher auch noch was passieren" werde im Kader.

Woran sich allerdings erst einmal nichts ändert, ist an der Rangordnung im Tor. "Wir gehen mit einer klaren Hierarchie rein", sagt Werner. Michael Zetterer bleibt die Nummer eins, Leih-Rückkehrer Mio Backhaus wird trotz aller persönlichen Ambitionen die Nummer zwei, Neuzugang Markus Kolke wie bei seiner Verpflichtung bedacht zur neuen Nummer drei.