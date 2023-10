Werner über Keita: "Doppelt bitterer Rückschlag"

Der Langzeitverletzte Felix Agu hat sich beim 3:3-Testspiel des SV Werder Bremen gegen den FC St. Pauli zurückgemeldet. Derweil sprach Coach Ole Werner über den nun wieder ausfallenden Naby Keita.

Die "Super-Nachricht", von der Ole Werner am Donnerstagnachmittag in Bremen sprach, war zweifellos, dass Felix Agu erstmals wieder ein Fußballspiel für den SV Werder absolviert hatte. 84 Minuten hielt der 24-Jährige beim 3:3-Unentschieden im Testspiel gegen Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli durch und bekam von dem Bremer Cheftrainer anschließend noch ein Lob ausgesprochen für "ein ordentliches bis gutes Spiel. Er hat die Belastung, wie sie geplant war, durchziehen können".

Werner erinnerte dabei auch noch mal an die ausgesprochen lange Leidenszeit des Außenbahnspielers: "Es dürfte ungefähr ein Jahr her sein, dass er das letzte Mal auf dem Platz stand. Deshalb freut es mich für den Jungen", so der 35-Jährige: "Für ihn ist es ein langer Weg zurück gewesen und jetzt hoffen wir, dass wir ihn konstant auf sein altes Niveau bringen können."

Saad trifft doppelt: Werder-Remis gegen St. Pauli

Werder-Profi Justin Njinmah hatte den Bundesligisten im "Stadion Platz 11" zunächst früh nach einer Ecke von Marvin Ducksch in Führung (3.) gebracht, anschließend wechselte das Testspiel mehrfach die Richtung: Marcel Hartel verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:1 (12.), dann drehte der zur Halbzeit eingewechselte Elias Saad die Partie zugunsten der Hamburger zum 1:2 (50.). Jens Stage (54.) - erneut nach einer Ecke von Ducksch - und Dawid Kownacki (58.) per Foulelfmeter sorgten wiederum für eine Bremer 3:2-Führung. Letztlich war es aber wieder Saad, der zum zweiten Mal per feiner Einzelaktion (65.) den Endstand herstellte.

Vom Spielfeldrand aus begutachtete auch Naby Keita das Geschehen weitgehend, der 28-Jährige fehlte Werder nach der im letzten Bundesliga-Spiel gegen 1899 Hoffenheim (2:3) erlittenen Muskelverletzung im Oberschenkel. In der Partie am vergangenen Samstag hatte der Neuzugang vom FC Liverpool nach einer langwierigen Adduktorenverletzung gerade erst seine Startelfpremiere gegeben - nun fällt er mindestens noch zwei Partien aus, wie der Verein zunächst bekanntgegeben hat.

Keita-Ausfall: "Wir müssen ihn unterstützen"

Eine Rückkehr auf den Platz dürfte allerdings noch länger auf sich warten lassen, wie Werner am Donnerstag durchblicken ließ: "Das müssen wir sehen - gerade vor dem Hintergrund, dass er nicht das erste Mal ausfällt und sehr lange ausgefallen ist." Der Coach sprach bei dem erneuten Ausfall Keitas von einem "Rückschlag für ihn und uns, weil er sehr viel dafür getan hat, wieder auf dem Platz zu stehen und sich lange herangekämpft hat", so Werner: "Das ist dann noch mal doppelt bitter."

In Bremen werde der Mittelfeldspieler nun erneut auf sein Comeback hinarbeiten: "Es ist einfach so, dass wir ihn weiter unterstützen müssen. Wir werden jetzt wieder diesen Weg gehen, ihn bestmöglich aufzubauen - das geht nur gemeinsam", betonte der Werder-Trainer: "Das ist frustrierend, weil uns ein Spieler fehlt, auf den wir schon eine gewisse Hoffnung setzen und der sicherlich für uns eine wichtige Rolle einnehmen soll."