Werner über Friedls Stabilisierung: "Das sagt viel darüber aus"

Er selbst blickt auf persönliche "Höhen und Tiefen" zurück, doch das Jahr 2023 hat Marco Friedl mit seiner wohl besten Leistung abgeschlossen. Diese gilt es für den Werder-Kapitän nun zu bestätigen.

Amos Pieper, Niklas Stark, Milos Veljkovic: Im letzten Bundesligaspiel vor der Winterpause fehlte dem SV Werder Bremen eine Abwehr-Dreierkette, die so durchaus auch für die Startelf hätte vorgesehen sein können. Dass die Partie gegen RB Leipzig und die drittbeste Offensive der Liga letztlich nicht unverdient mit 1:1 endete, war auch ein Verdienst der drei Profis, die in Abwesenheit jenes verletzten Trios verteidigten - allen voran Marco Friedl, den vom kicker mit der Bestnote 2,0 auserkorenen Spieler des Spiels.

Dabei hatten den Bremer Kapitän in den Tagen zuvor noch muskuläre Adduktorenproblemen geplagt, weswegen er die vorherigen Partien in Mönchengladbach und gegen den FC Augsburg bereits verpasst hatte. "Marco war die letzten Wochen raus, er hat zweimal mit der Mannschaft trainiert - und liefert so ein Spiel ab", war Werder-Coach Ole Werner jedenfalls voll des Lobes. Der Österreicher entschärfte viele Leipziger Offensivaktionen, bevor sie überhaupt brenzlig werden konnten, agierte zudem umsichtig im Aufbauspiel.

Werner über Friedl: "So wünschen wir uns das"

Bislang fällt es dem 25-Jährigen jedoch schwer, derlei Leistungen wie nun zum Jahresausklang stabil abzurufen: Im gesamten Kalenderjahr erhielt Friedl sonst keine bessere kicker-Note als 3,0. Dem Werder-Profi, nur wenige Tage älter als Augsburgs jüngster Kapitän der Bundesliga Ermedin Demirovic, ist es zwar anzumerken, dass er seiner Rolle als Führungsfigur auch sportlich unbedingt gerecht werden will - nicht immer klappt das aber auch. "Im Großen und Ganzen gab es einige Höhen und Tiefen", sagte Friedl nach der Partie gegen Leipzig selbst: "Aber speziell jetzt fühle ich mich gut, solche Spiele machen natürlich Spaß."

Allerdings wird er sich nun jedoch auch daran messen lassen müssen. Und sein Trainer an den Worten, die Friedl angesichts seiner gelungenen Rückkehr nach rund zweiwöchigem Ausfall ebenfalls mehr Konstanz bescheinigten: "Das sagt dann auch viel darüber aus, wie er sich stabilisiert hat in diesem Jahr", erklärte Werner: "Ich fand, dass er auch vor der Verletzung gute Spiele gemacht hat - und so wünschen wir uns das."

Dreierkette: Jung "nicht eingeplant" - aber konstant

Grundsätzlich attestierte der 35-Jährige der Bremer Dreierkette kurz vor der Winterpause weitgehend positive Leistungen - trotz insgesamt 30 Gegentoren nach 16 Spieltagen: "Ich finde wirklich, dass sich alle durch die Bank entwickelt haben", so der Werder-Coach, der dabei auch Anthony Jung dazuzählte, "der da eigentlich gar nicht eingeplant war, zumindest nicht etatmäßig."

Der 32-Jährige kam bis zum 7. Spieltag - wie zuvor immer unter Werner - noch als linker Schienenspieler zum Einsatz. Seither jedoch ist er als linkes Glied in der Dreierkette gesetzt und spielt laut seinem Trainer "sehr, sehr konstant". Möglich, dass Werder auf dieser Position bis Ende Januar trotzdem noch mal personell nachlegt, wie von Werner jüngst auch gefordert.