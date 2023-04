Werner über Freiburg: Augenhöhe - und noch ein langer Atem

Trotz deutlicher Vorzeichen will der SV Werder Bremen auch gegen den SC Freiburg eine weitere "sehr enge" Partie liefern. Sofern die Mannschaft durch einen fraglichen Einsatz Niclas Füllkrugs nicht möglicherweise noch beeinträchtigt wird.

Nicht nur in der Tabelle, wo der Rückstand auf den SC Freiburg derzeit 15 Punkte beträgt, auch "wirtschaftlich und infrastrukturell", wie Ole Werner sagt, herrschen mittlerweile beträchtliche Unterschiede zwischen dem kommenden Gegner und Werder Bremen. Trotzdem rechnet der Coach seiner Mannschaft in der Bundesliga-Partie am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gewisse Chancen aus. Maßgeblich abhängen dürften diese allerdings auch von der Einsatzfähigkeit des deutschen Nationalspielers Niclas Füllkrug, der am Freitag wie schon am Mittwoch lediglich individuell trainierte.

Füllkrugs "hohe Belastung"

Beim treffsichersten Angreifer der Liga geht Werner davon aus, dass er am Samstag wieder Teil des Mannschaftstrainings sein wird; in dieser Woche trainierte der 30-Jährige lediglich am Donnerstag voll. Der Werder-Coach verwies dabei auf die "hohe Belastung" Füllkrugs in den letzten Wochen, wozu er auch die Länderspiele zählten. "Er hat einfach ein, zwei kleinere Dinge aus den Spielen mitgenommen." Für Felix Agu, der seit langer Zeit anteilig ins Mannschaftstraining zurückkehrte, kommt eine Kadernominierung noch zu früh. Beim angeschlagenen Eren Dinkci gelte ähnliches wie für Füllkrug (Werner: "Mal gucken, wie er sich fühlt“), Amos Pieper konnte in der Woche "alles mitmachen".

Man wird hier einen langen Atem haben müssen, um in solche Regionen zu kommen, in denen sich der SC Freiburg aufhält. Ole Werner

Sofern also gerade Bremens Ausnahmestürmer nicht ausfallen sollte, plant der Aufsteiger es gegen den Tabellenfünften einmal mehr "hinzubekommen, dass wir 90 Minuten auf Augenhöhe Fußball spielen" - so wie Werder es in dieser Saison schon oftmals gegen Teams aus dem oberen Segment der Liga "gezeigt" habe, sagte Werner. Doch auch der 34-Jährige hat in den letzten Jahren natürlich die "extreme Weiterentwicklung" der Breisgauer in vielen Bereichen vernommen - und somit die natürliche Distanzierung vom letztjährigen Zweitligisten: "Man wird hier einen langen Atem haben müssen", erklärte er jedenfalls, "um in solche Regionen zu kommen, in denen sich der SC Freiburg aufhält."

Werner und die Kipp-Momente

Und doch geht der Coach davon aus, "zumindest" in einer Partie konkurrenzfähig agieren zu können: "Ich glaube, die Spiele in diesem Jahr waren fast unabhängig vom Gegner immer sehr eng und hatten immer ihre Momente, wo es in die eine oder andere Richtung hätte kippen können." Diese Voraussetzung wollen die Bremer nun also erneut schaffen und so dafür sorgen, fordert Werner, "dass wir hoffentlich die Mannschaft sind, die ihre positiven Phasen besser nutzen kann als der Gegner".