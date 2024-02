Werner: "Über Fouls, die in Deutschland gepfiffen werden, wird hier müde gelacht"

Timo Werner ist froh, wieder in der Premier League zu spielen. Die Unterschiede zur Bundesliga merkt er schon - körperlich und atmosphärisch.

In der Premier League muss man als Stürmer einiges aushalten - das weiß auch Timo Werner. IMAGO/Pro Sports Images

Timo Werner wollte zurück auf den Platz, zurück in die Premier League, zurück ins Notizbuch von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Da konnte er auf einen Umstand "keine Rücksicht nehmen", wie er sagt: dass er sich von RB Leipzig ausgerechnet zu den Tottenham Hotspur ausleihen ließ, den Erzrivalen seine Ex-Klubs FC Chelsea.

"Natürlich ist das etwas komisch", räumt der 57-malige Nationalspieler im Sky-Interview ein. "In Deutschland würden auch nicht alle 'Hurra' schreien, wenn man von Dortmund zu Schalke wechselt. Aber gerade in London gibt es so viele Klubs, da ist die Wahrscheinlichkeit bei einer Rückkehr nicht gering, dass man bei einem Rivalen spielt."

Sein ansprechender Start mit gleich fünf Startelfeinsätzen und zwei Assists half ihm dabei, manchen Fan zu besänftigen. Werner selbst fühlt sich schon jetzt wohl - in der Stadt ("Man fragt sich manchmal, warum man überhaupt aus London weggegangen ist") und auf dem Platz, auf dem er bislang den linken Flügel besetzt. "Ich bin viel fröhlicher geworden. Man kann nach fünf Spielen sagen, dass sich der Transfer gelohnt hat."

"Komplett unterschiedliche Philosophien der Fans"

Den Bundesliga-Fußball scheint er jedenfalls nur bedingt zu vermissen. "Über Fouls, die in Deutschland gepfiffen werden, wird hier müde gelacht. Da wird einfach weitergespielt. Nach 60 Minuten gegen Brighton haben mir die Beine wehgetan", berichtet er. "Man muss lernen, stark auf den Beinen zu sein und im Zweifelsfall auch mal einen Tritt mehr hinzunehmen."

Und auch die Stimmung in den englischen Stadien empfindet er als "beeindruckend". Statt der "lauten, immer wiederkehrenden Gesänge" in Deutschland merke man auf der Insel, "wie das Stadion mitgeht, sobald man im Angriff ist. Das sind komplett unterschiedliche Philosophien der Fans."

Insgesamt sieht Werner die Premier League allen anderen Ligen enteilt - für immer. Sie habe "mittlerweile einen so großen Hype, dass die anderen Ligen dort nicht mehr aufholen können".