Werner über die Serie: "Macht es vielleicht sogar komplizierter"

Werder Bremen will auch am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) seine starke Serie ausbauen. Allerdings betonte Coach Ole Werner, dass so ein Lauf die Sache auch kompliziert machen kann.

Keine guten Nachrichten gab es zu Beginn der Pressekonferenz, denn Felix Agu, der schon gegen Paderborn fehlte und zuvor in ausgesprochen guter Form gewesen war, wird ziemlich sicher weiterhin aufgrund seiner Verletzung an der Patellasehne fehlen. "Stand heute müssen wir davon ausgehen, dass er nicht zur Verfügung stehen wird. Er hat zwar Fortschritte gemacht, aber noch wird es wohl nicht reichen", sagte Werner, der auf der rechten Außenbahn mit Manuel Mbom und Mitchell Weiser zwei Alternativen hat: "Für Manu spricht, dass er in Paderborn einen guten Job gemacht hat. Für Mitch spricht, dass er im Vorwärtsgang nochmal die ein oder andere Lösung hat. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen."

Gute Nachrichten zu Agu gab es aber auch noch, denn der Trainer teilte mit, dass "wir nicht von einer ewig langen Ausfallzeit ausgehen". Und weitere gute Nachrichten gab es bereits in Sachen Zuschauern, denn 10.000 Fans dürfen den SVW gegen Karlsruhe unterstützen. "Das verstärkt die Vorfreude. Wir alle freuen uns sehr, dass so entschieden wurde und hoffen, dass es ein Schritt zurück zur Normalität ist. Klar tut uns die Unterstützung gut", weiß Werner.

Mit dem KSC trifft Bremen auf einen Gegner, der am letzten Spieltag nicht spielen konnte, da das Team aufgrund etlicher Coronafälle in Quarantäne musste. Einen Vorteil erwartet Werner deswegen aber eher nicht. "Das spielt keine große Rolle, die Quarantäne war auch nicht allzu lange. Ich glaube nicht, dass das einen ganz großen Effekt hat. Wir erwarten einen wehrhaften Gegner, eine Mannschaft, die körperlich alles in die Waagschale werfen wird", so der 33-Jährige.

Werner hofft auf "einseitiges Spektakel"

Den KSC, der aufgrund einer Vertragsklausel die Bremer Leihgabe Benjamin Goller nicht einsetzen darf, schätzt Werner wie folgt ein: "Sie kommen mit einer großen Wucht, machen viel über Standards. Sie haben offensiv ihre Waffen, die müssen wir möglichst gut in Schach halten und dafür sorgen, dass es kein großes Spektakel wird, oder wenn doch, dann ein einseitiges", sagte Werner, der am letzten Spieltag beim 4:3 in Paderborn einen wilden Ritt erlebt hat.

Sechster Sieg in Folge?

Dieser wilde Ritt war der fünfte Sieg in Serie für Werder - und der fünfte im fünften Spiel unter Werner. Eine starke Serie, die die Bremer wieder zum heißen Aufstiegsanwärter macht. Allerdings hat so ein Lauf auch Gefahren, wie Werner berichtete: "Eine solche Serie bringt dir nie etwas, wenn das nächste Spiel angepfiffen wird. Das macht es vielleicht sogar komplizierter, da der Gegner dann noch motivierter ist eben die Mannschaft zu sein, die den Gegner schlägt und die Serie beendet. Dieses Gerede von der Serie bringt dir alles nichts, wenn das nächste Spiel angepfiffen wird."