Werner über Austria-Trainersuche: "Gespräche sind sehr weit"

Nach der Trennung von Michael Wimmer hat Interimscoach Christian Wegleitner die Wiener Austria wieder auf die Erfolgsspur gebracht und in drei Spielen drei Siege einfahren können. Die Suche nach einem neuen Coach ist aber bereits voll im Gange und laut Sportvorstand Jürgen Werner schon weit fortgeschritten.

Der Trainerwechsel von Michael Wimmer zu Christian Wegleitner hat sich für die Wiener Austria bislang äußerst bezahlt gemacht. Nach drei Siegen in den vergangenen drei Spielen konnten die die Violetten zuletzt reichlich Selbstvertrauen tanken und den Einzug in das Finale des Europacup-Play-offs fixieren. Dort setzte man sich mit einem knappen 2:1-Heimsieg gegen den TSV Hartberg im Hinspiel durch und geht nun mit einem kleinen Vorsprung in das Rückspiel am kommenden Dienstag. Dann entscheidet sich, ob die Austria doch noch den Sprung auf das internationale Parkett schafft und eine bislang verkorkste Saison noch zu einem halbwegs versöhnlichen Ende bringen kann.

Denn bereits im Anschluss stehen bei den "Veilchen" wichtige Personalentscheidungen an. Neben Spielertransfers hat vor allem die Suche nach einem neuen Cheftrainer höchste Priorität bei den sportlichen Verantwortlichen der Wiener. Sport-Vorstand Jürgen Werner erklärt nun gegenüber der "Krone", dass man in den Gesprächen mit einem Nachfolger für Interimscoach Wegleitner schon gute Schritte getätigt hat: "Wir sind in den Gesprächen schon sehr weit, in den nächsten zwei Wochen muss die Entscheidung fallen. Wir müssen schauen, was die beste Lösung für die Austria ist. Wer kann das Schiff am besten in einen Hafen steuern, damit wir das Ziel (Top sechs) erreichen. Wenn das wirtschaftliche Rundherum passt, können wir in die Qualität der Mannschaft gehen."

Dragovic-Rückkehr? "Seit 14 Monaten mit ihm in Kontakt"

Werner, der durch die schwankenden Leistungen und der Freistellung von Ex-Coach Wimmer am Verteilerkeis in die Kritik geraten ist, hat eine klare Vorstellung, was der neue Cheftrainer mitbringen muss: "Wir wollen gegen sowie auch mit dem Ball einen Plan haben, eine Spielkultur entwickeln. Das sollte auf seiner Visitenkarte stehen." Laut dem 62-Jährigen findet der Nachfolger Wegleitners eine "charakterstarke Mannschaft" vor, die "nicht viel, aber trotzdem eine klare Führung braucht." Auf kolportierte Namen wie Markus Schopp, Peter Stöger oder Peter Pacult angesprochen, lässt sich der Austria-Sportvorstand aber nicht in die Karten blicken: "Ich möchte auf keinen Fall einen Namen sagen, damit es mir nicht wie Bayern München geht und erst die siebente Wahl das Rennen macht."

Zwar hat Werner bei der Trainwahl das letzte Worte, ganz alleine wird der ehemalige LASK-Vize-Präsident diese richtungsweisende Entscheidung am Verteilerkreis aber nicht treffen: "Ich bin dafür verantwortlich, aber es ist keine One-Man-Show, jeder kann seinen Senf dazugeben." Eine baldige Verkündung des neuen Coaches wäre auch mit Blick auf die Sommervorbereitung wichtig, sodass der neue starke Mann genügend Zeit hat, um sich mit dem Umfeld vertraut zu machen und auch bei etwaigen Spielertransfers seine Mitsprache hat.

Das wäre auch bei einer möglichen Rückholaktion von Aleksandar Dragovic wichtig, der erst gestern seinen Abschied von Roter Stern Belgrad nach drei Jahren und seine Rückkehr nach Österreich angekündigt hat. Ob der 100-fache Nationalspieler Österreichs wirklich zu seinem Jugendklub zurückkehrt, ist offen. Auch Werner will sich dazu noch nicht konkret äußern: "Ich bin mit ihm seit 14 Monaten in Kontakt, schauen wir einmal." Zunächst muss die Austria aber ihre sportlichen Aufgaben erledigen und die Teilnahme am Europacup sicherstellen. Dann haben die finanziell schwer gebeutelten Wiener auch wieder mehr Spielraum, um den Kader qualitativ aufzurüsten.