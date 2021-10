Werner: "Sonst ist das Fass irgendwann voll"

Timo Werner hatte mit seinen zwei Treffern großen Anteil am deutschen 4:0-Sieg in Nordmazedonien. Dass es für den Chelsea-Stürmer trotz immer wieder aufkeimender Kritik in der Nationalelf gut läuft, erklärt er auch mit dem neuen Bundestrainer.

Bei der unter dem Strich enttäuschenden Europameisterschaft im vergangenen Sommer war Werner noch leer ausgegangen, lediglich eine Vorlage steuerte der 25-Jährige beim 2:2 gegen Ungarn bei, nur beim Achtelfinal-Aus gegen England stand er in der Startelf des damaligen Bundestrainers Joachim Löw. Seitdem hat sich jedoch vieles gewandelt: Unter Löws Nachfolger Hansi Flick ist der ehemalige Bundesliga-Stürmer (Stuttgart, Leipzig) derzeit gesetzt, stand in allen fünf Partien seit der EM in der Startelf, traf in vier davon und zahlte das Vertrauen mit insgesamt fünf Toren zurück - die meisten in der noch jungen Flick-Ära.

Beim 4:0 in Nordmazedonien tat sich der gebürtige Schwabe allerdings zunächst schwer, agierte vor dem Seitenwechsel glücklos und traf sogar nur den Pfosten. "Gegen solche Mannschaften - wie auch schon gegen Rumänien - ist es am Anfang immer schwierig", blickte Werner später am RTL-Mikrofon zurück und meinte damit nicht nur seine eigene Leistung: "Es war gut, dass wir diesmal kein Gegentor bekommen haben, es waren zwei, drei brenzlige Situationen dabei."

Ich brauche dieses Vertrauen - und das gibt er mir zu 100 Prozent. Timo Werner über Hansi Flick

Davon ungerührt, auch vom Pech und der fehlenden Durchschlagskraft im ersten Durchgang, ließen sich Werner und seine Teamkollegen aber nicht aus der Ruhe bringen. Stattdessen suchte das Flick-Team weiter den Weg nach vorne, erspielte sich Chancen. "Es ist dann eine Frage der Zeit, bis wir treffen." Und so kam es.

Dass der Angreifer mit seinem Doppelpack nach Kai Havertz' Führungstor auch die passende Antwort auf die immer wieder aufkeimende Kritik an seiner Person gab, war für ihn allerdings eher Nebensache: "Das muss ja zwangsläufig irgendwie abperlen. Sonst ist das Fass irgendwann voll."

Viel wichtiger sei ihm der Austausch mit dem neuen Bundestrainer, der auf ihn setzt. "Ich habe schon oft gesagt, wenn ein Trainer einen mag und auf einen setzt, hilft das jedem Spieler", sagte Werner über Flick. "Ich brauche dieses Vertrauen - und das gibt er mir zu 100 Prozent."