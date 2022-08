Werner: "Qualität, um Bayern und Dortmund zu ärgern"

Trotz des unbefriedigenden Saisonstarts bleibt RB Leipzig ambitioniert. Dies hat Rückkehrer Timo Werner in einem Podcast unterstrichen.

Zwei Spiele, zwei Unentschieden. Leipzig hängt früh in dieser neuen Saison bereits vier Punkte hinter den Topteams Bayern und Dortmund, die mit der maximalen Ausbeute von sechs Zählern im Tableau ganz oben thronen.

Kein Grund, die Hoffnung auf einen möglichen Angriff auf Dauer-Dominator Bayern aufzugeben. Sagt Rückkehrer Timo Werner im Podcast "Einfach mal Luppen" mit Toni und Felix Kroos. Es sei einiges drin, "natürlich wird es schwer, die Liga zu gewinnen", so der Nationalstürmer, fügt aber an: "Man hat in vielen Ligen gesehen, dass es möglich ist, dass eine Mannschaft Meister werden kann. Ich glaube, dass wir genug Qualität haben, um auch die Bayern und die Dortmunder während der Saison zu ärgern."

"Können viel erreichen - auch mit Hinblick auf Titel"

Werner war vor gut einer Woche vom FC Chelsea zu seinem früheren Klub aus Sachsen zurückgekehrt und erzielte beim Remis gegen Köln auch gleich ein Tor. "Wir haben einen super Kader, das kann wirklich was Gutes werden", sagt er, "wenn wir uns noch verbessern in den ein oder anderen Punkten, können wir diese Saison viel erreichen mit der Mannschaft - auch mit Hinblick auf Titel."

Am 3. Spieltag muss Pokalsieger RB auswärts ran. An der Alten Försterei in Berlin-Köpenick geht es am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den 1. FC Union.