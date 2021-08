Werner lässt Holtby-Einsatz in Düsseldorf offen

Drei Spiele, drei 0:3-Niederlagen - ein konstanter Trend, der nichts Gutes für Kiel verheißt. Null Punkte, null Tore - und am Freitag in Düsseldorf fallen weitere Spieler aus.

"Wir haben keine tote Mannschaft auf dem Platz", sagte Kiels Kapitän Hauke Wahl nach dem jüngsten 0:3 gegen Regensburg. "Wir brauchen Zeit, im Fußball hast du aber eigentlich keine Zeit." Schon am Freitagabend muss die KSV in Düsseldorf bei der Fortuna ran.

Neben den schon länger verletzten Ahmet Arslan (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) und Marc Komenda (Mittelfußbruch) werden zwei weitere Akteure im Rheinland fehlen. Aleksandar Ignjovski beklagt eine Bänderverletzung, Mikkel Kirkeskov muskuläre Probleme im Oberschenkel. "Da wird die Zeit bis Freitag nicht reichen", sagte Trainer Ole Werner am Mittwoch. Beide saßen in Regensburg jedoch 90 Minuten nur auf der Bank.

Die KSV hat jüngst prompt auf den Fehlstart reagiert und mit Holtby einen Neuzugang mit Bundesligaerfahrung an Land gezogen. Ob der zuletzt vereinslose Mittelfeldspieler aber schon in Düsseldorf helfen kann, ließ Werner offen. "Er hat zuletzt im Mai gespielt, von daher wird er noch etwas Zeit brauchen", so der KSV-Coach, der sich aber allein wegen Holtbys "Erfahrung und Präsenz" einiges von dem Routinier verspricht.