Werner kann aus dem Vollen schöpfen - und bremst beim Saisonziel

Für Werder Bremen geht es am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Düsseldorf wieder los. Ole Werner hat eine entspannte Personalsituation. In Sachen Saisonziel tritt der SVW aber bekanntermaßen auf die Bremse.

Als die Bremer ihr Trainingslager Anfang Januar aufgrund vierer positiver Coronafälle im Team verschoben hatten, war nicht klar, mit welchem Team der SVW zum Start der Restrunde gegen Düsseldorf wird antreten können. Mit Milos Veljkovic, Marco Friedl und Niclas Füllkrug waren drei absolute Stammspieler in Isolation, mit Manuel Mbom war ein weiterer Akteur dabei, der seinen Kaderplatz sicher hat.

Am Donnerstag auf der Pressekonferenz konnte Coach Ole Werner dann positive Nachrichten verkünden, denn bis auf Abdenego Nankishi (Covid-19) sind alle Spieler einsatzbereit. Die vier betroffenen Akteure konnten sich freitesten, kehrten auf den Trainingsplatz zurück und machten einen guten Eindruck. "Glücklicherweise hatten alle keine Symptome, deswegen ist der körperliche Rückstand nicht so groß. Alle sind Alternativen von Beginn an oder für die Bank. Wir können in dem Bereich aus dem Vollen schöpfen", freute sich der Bremer Coach.

Somit könnte Werner die Elf aufbieten, der er auch zum Jahresende vertraut hat - und die alle drei Partien unter dem neuen Coach gewonnen hat. "Wir wollen die nächsten Wochen an die Dinge anknüpfen, die wir vor dem Winter gut gemacht haben. Düsseldorf ist der erste gewichtige Baustein. Das ist eine Mannschaft, die eine ganze Menge Qualität auf den Rasen bringt. Wir stellen uns auf eine schwierige Aufgabe ein, trauen uns aber zu, sie erfolgreich zu gestalten", macht Werner klar.

Im Idealfall einfach so weitermachen

Die Düsseldorfer stehen mit 20 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz und müssen den Blick nach unten richten. Die Bremer haben vor der Pause mit den drei Dreiern wieder richtig auf sich aufmerksam gemacht und sind oben dran. "Unser Fußball vor dem Winter war schon relativ nah dran an dem, wie ich denke, dass ich Fußball von uns sehen will", verdeutlichte der 33-Jährige. "Unsere Aufgabe ist jetzt, da anzuknüpfen. Aber das ist immer leichter gesagt als getan."

Dennoch habe der Trainer trotz der kurzen und aufgrund der Coronafälle nicht idealen Vorbereitung eine gute Trainingswoche von seinem Team gesehen. "Wir haben sehr konzentriert gearbeitet, es war eine gewisse Schärfe drin. Wir hatten eine gute Mischung aus Anspannung und Konzentration, aber auch der nötigen Lockerheit. Es ist spürbar, dass die Mannschaft Erfolg haben möchte", bescheinigte Werner.

Saisonziel? Werder bläst keine Kampfansage hinaus

Erfolg wäre natürlich im Fall der Bremer der Aufstieg. Aber so offensiv wollen die Werderaner damit nicht umgehen. Mittelfeldmann Christian Groß hatte sich vor dem ominösen A-Wort nicht verschlossen, Werner formulierte es eher nüchtern und diplomatisch: "Unser erstes Ziel ist, dass wir in den letzten 16 Spielen jetzt gut in Tritt kommen. Wir wollen in der heißen Phase im April so weit sein, dass wir die Dinge mit entscheiden können. Wir beschäftigen uns aktuell mit der Situation, die wir beeinflussen können."

Heißt im Klartext: Die Grün-Weißen schauen der alten Fußballfloskel nach von Spiel zu Spiel. Als Tabellensiebter vielleicht auch nicht der ideale Zeitpunkt, eine große Kampfansage hinauszuposaunen. Zwar hat Werder nach den jüngsten drei Siegen nur noch einen Punkt Rückstand auf Platz drei, zu Rang zwei und eins sind es allerdings bereits sechs und sieben Zähler. "Wir sind eindeutig der Verfolger. Vor uns stehen sechs Mannschaften, zwei davon haben bereits einen gewissen Vorsprung im Aufstiegsrennen", merkte Werner an.