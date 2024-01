Werner: "Ich gebe nicht direkt eine Wunschliste rüber"

Frisches Investoren-Kapital verschafft dem SV Werder Bremen neue wirtschaftliche Möglichkeiten. Cheftrainer Ole Werner behält trotzdem erst einmal seinen kurzfristigen Fokus bei.

Der Vorsitzende der Geschäftsführung des SV Werder Bremen, Klaus Filbry, hatte diesen Namen erstmals genannt. Nun wurde im Zuge des Einstiegs eines strategischen Partners also auch Ole Werner auf Jude Bellingham angesprochen. Ob der Cheftrainer möglicherweise schon das nächste europäische Toptalent im Kopf habe, das er gerne in seiner Mannschaft hätte. Die 38 Millionen Euro an frischem Investoren-Kapital haben dafür ja zumindest verbesserte Möglichkeiten geschaffen, um sich auf dem Talente-Transfermarkt zu positionieren.

Werner wiegelte jedoch lächelnd ab: "Am Ende bin ich als Trainer natürlich auch in die Kaderplanung involviert - aber federführend sind da sicherlich andere Abteilungen für zuständig. Und ich finde, das muss auch so sein." Als sportlich Verantwortlicher für die Bremer Profimannschaft gebe der 35-Jährige primär die Spielidee vor, woraus sich dann die Positionsprofile seiner Mannschaft ergeben. Diese werden wiederum von der Scouting-Abteilung aufgegriffen, um "Spieler für uns zu finden, die uns helfen, unsere aktuellen Ziele zu erreichen", so Werner, "sprich: den Klassenverbleib in der Liga und attraktiv Fußball zu spielen".

Podcast Drei Niederlagen, nur ein Transfer: Wie will RB Leipzig angreifen? Drei Spiele, drei Niederlagen für RB Leipzig. Das Saisonziel Champions League ist in Gefahr. Wie ist die Stimmung? Das fragen wir kicker-Reporter Oliver Hartmann. alle Folgen

Werder und die "klare Philosophie"

Eine solche Suche nach den passenden Spielern gestalte sich eigentlich "immer schwierig", erklärte er, "und den Rest versucht man dann gemeinsam zu entwickeln". Das entspreche nun mal seiner Tätigkeit als Trainer, betonte Werner: "Das ist mein Teil der Aufgabe. Und jetzt nicht direkt eine Wunschliste rüberzugeben" - an die geschäftsführenden Verantwortlichen. "Dafür", so der Coach, "gibt es dann genug Leute, die das von morgens bis abends machen". Scouten und nach möglichen Neuzugängen Ausschau halten.

Den Einstieg des strategischen Partners habe Werner "natürlich sehr positiv wahrgenommen", weil "durch die Gelder, die jetzt reinkommen, einfach auch eine langfristige Entwicklung in gewissen Bereichen möglich ist". Gerade beim Leistungszentrum und den Transfers, wobei sich der Coach noch etwas abwartend äußert, "wie viel dann in welche Bereiche investiert wird". Aus seiner Sicht sicher relevant: der Profibereich. Für diesen gebe es "natürlich eine klare Philosophie, eine Mannschaft zu verjüngen und trotzdem immer auch eine stabile Achse zu haben, die ein gewisses Leistungsniveau konstant bringen kann", wie er sagte, "um sportlich und wirtschaftlich voranzukommen".

Werner: "Das hilft jetzt noch nicht sofort"

Und darum geht es für Werder ja. Für Werner als Trainer geht es trotz der 38 Millionen Euro aber weiterhin auch erst einmal darum, "dass man in vielen Bereichen sehr kurzfristig denken muss und auch kurzfristig denkt. In diesen Momenten hilft das jetzt noch nicht sofort", erklärte er: "Aber langfristig sind wir sicherlich besser aufgestellt. Auf diese große Aufgabe freue ich mich."