Werner gibt leichte Entwarnung bei Friedl und Weiser

Werder Bremen hofft am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt auf die Einsätze zweier zuletzt angeschlagener Spieler. SVW-Coach Ole Werner hob trotz des tollen Saisonstarts warnend den Zeigefinger.

Bisher ist Werder Bremen seit der Rückkehr in die Bundesliga noch ungeschlagen. Dem 2:2 beim VfL Wolfsburg zum Auftakt folgte das gleiche Ergebnis im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, vergangene Woche feierten die Hanseaten dann einen 3:2-Coup bei Borussia Dortmund.

Keine Niederlage, fünf Punkte und dabei dreimal spielerisch sehr ansehnliche Leistungen - die Stimmung ist gut an der Weser. Doch dass Bremen in allen drei Partien zwei Gegentore kassierte, ist in den Augen von SVW-Coach Werner zuviel: "Damit kann man nicht jede Woche punkten", sagte der SVW-Coach auf der Pressekonferenz zur Partie am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Dabei habe seine Abwehr zu seiner Zufriedenheit gearbeitet: "Wir haben bisher nicht viel zugelassen", sagte er. Umso ärgerlicher sei es deshalb, "wenn dem Gegner geringer Aufwand reicht." Das Ziel müsse sein, so Werner, dass "die gute Defensivleistung zu weniger Gegentoren führt."

Gegen Frankfurt gelte es deshalb für seine Mannschaft, sich auf die Physis der Hessen einzustellen. "Wichtig wird die Körperlichkeit sein", sagte Werner. Es gelte, "gut in die Zweikämpfe zu kommen und die Wucht des Gegners in Standardsituationen und im Umschaltverhalten zu verteidigen".

Werner über Friedl und Weiser: "Sind optimistisch für das Spiel"

Doch gerade in der Defensive stehen hinter zwei Akteuren Fragezeichen. Denn sowohl Kapitän Marco Friedl als auch Mitchell Weiser konnten am Freitag nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Friedl absolvierte immerhin individuelle Einheiten, Weiser, der von muskulären Problemen behindert wird, pausierte dagegen komplett. Werner ist aber optimistisch, dass die beiden Defensivspezialisten, die bisher in allen drei Ligaspielen in der Startelf standen, zur Verfügung stehen werden: "Bei beiden sieht es so aus, als würden sie am Samstag auf den Trainingsplatz zurückkommen können. Wir sind optimistisch für morgen und das Spiel."