Werner fehlt die Wertschätzung: "Unterschied zu den Vorwochen"

Der SV Werder Bremen hat unter Ole Werner erstmals ein Pflichtspiel nicht gewonnen, nach zuvor sieben siegreichen Partien. Für den Trainer kam das Ende der Serie nicht ganz überraschend. Das Problem einer fehlenden Spannung sollte sich im nächsten Spiel jedoch nicht stellen.

Ole Werner widersprach Rüdiger Rehm zumindest nicht. Als der Trainer des FC Ingolstadt sein Statement damit schloss, von einem "verdienten Punkt" seiner Mannschaft bei diesem 1:1 am Samstagnachmittag im Bremer Weserstadion zu sprechen, nahm der Werder-Coach die Überleitung auf: "Vom Spielverlauf war das richtig wiedergegeben." Ob er auch das Fazit teilte, blieb letztlich ungewiss, sicher war jedoch, dass das Unentschieden gegen den Tabellenletzten für Ernüchterung sorgte: "Wir sind zurecht enttäuscht, weil wir uns zwei Punkte mehr erhofft hatten", so Werner.

Werners Warnungen wurden nicht genau genug wahrgenommen

Trotz aller Warnungen des Trainers im Vorfeld ("Es ist ein absolutes Schlüsselspiel"), setzten die Bremer seine Vorgaben "nicht zu 100 Prozent" um. In der ersten Halbzeit habe Werder zunächst "zu lange gebraucht", um nach einer verbesserten zweiten Halbzeit zumindest "in den letzten sieben, acht Minuten" wieder rückfällig zu werden; in diese Schlussphase fiel auch der Ingolstädter Ausgleichstreffer.

Nach sieben Siegen in Folge konnte der Bundesliga-Absteiger also erstmals ein Zweitligaspiel nicht für sich entscheiden, seitdem Werner Ende November als Trainer übernommen hatte. Wesentlich mehr als das Verpassen des Startrekords von Otto Rehhagel im Jahr 1981, als dieser sich mit acht siegreichen Partien in Serie bei Werder eingeführt hatte, ärgerte den 33-Jährigen, dass seine Mannschaft das Spiel nicht so gestaltete, wie er sich das vorgestellt hatte - obwohl "wir im Endeffekt wussten, was auf uns zukommt". Nämlich ein ebenfalls formstarker Gegner, der, wie von Werner angekündigt, dennoch immer wieder zu Konterangriffen eingeladen wurde.

Du musst jede Szene mit dem Bewusstsein spielen, dass sie entscheidend sein kann. Das ist uns einige Male nicht gelungen. Ole Werner

Indem der Werder-Coach davon sprach, dass ihm "in einzelnen Szenen die hundertprozentige Aufmerksamkeit, die hundertprozentige Wertschätzung" fehlte, meinte er einerseits die liegengelassenen Chancen in der Offensive, aber auch das inkonsequente Verteidigen. Auffällig war insbesondere, dass viele Laufwege mit dem jeweiligen Ingolstädter Gegenspieler nicht mitgegangen wurden. "Das sind Situationen, wo ich sage, das war der Unterschied zu den Vorwochen", erläuterte Werner: "Du musst jede Szene mit dem Bewusstsein spielen, dass sie entscheidend sein kann. Das ist uns einige Male nicht gelungen."

Werner vor Nordderby sicher: "Es wird vom ersten Trainingstag an prickeln"

Diese Form von Schlendrian hatte sich für Werner bereits speziell zu Beginn der Trainingswoche angebahnt, wie er sagte, auch wenn er in den beiden Trainingstagen vor dem Spiel wieder das Gefühl "einer erhöhten Spannung" verspürt hatte. Während der Partie am Samstag hätten die Werder-Profis dann jedoch "das eine oder andere weggelassen - das darf uns nicht passieren". Schon gar nicht mit der Aussicht auf das kommende Spiel, am kommenden Sonntag im Nordderby gegen den Hamburger SV(ab 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Die Trainingssteuerung und die Inhalte werden sich dadurch zwar nicht großartig ändern, und doch erwartet Werner, dass die Spannung wieder eine andere sein wird: "Die Aufmerksamkeit wird da sein, es wird vom ersten Trainingstag an prickeln."

