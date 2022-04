Werner: Dominanz "bringt uns am Ende wenig"

Am Sonntag hat Werder Bremen die Tabellenspitze zurückerobert - trotz eines enttäuschenden 1:1 gegen den SV Sandhausen. Trainer Ole Werner beschrieb den emotionalen Spagat nach dem Spiel.

"Ich habe eine gute Leistung meiner Mannschaft gesehen, selten hat man ein Spiel so klar kontrolliert, so klar dominiert", lautete Werners Analyse am "Sky"-Mikrofon nach Schlusspfiff. "Es ärgert mich, dass wir unsere Leistung heute nicht belohnen konnten mit drei Punkten."

Am Ende fuhren die effizienten Gäste aus Sandhausen mit einem sehr glücklichen Punktgewinn nach Hause. 25:3 Torschüsse bei 75 Prozent Ballbesitz oder 2,34:0,31 xGoals zugunsten der Bremer sprachen Bände. Dabei hatte Werder erst spät angefangen mit dem Offensivfeuerwerk. Nach einem starken Weitschuss durch Nicolai Rapp (17.) hatte Niclas Füllkrug erst nach einer knappen halben Stunde die erste echte Torchance der Hausherren, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte vergab Felix Agu dann die beste Gelegenheit bis dahin.

Abwehrarbeit ist die "Qualität des Gegners"

"Ein eindeutiges Torschussverhältnis für uns bringt uns am Ende wenig, wenn der Gegner seine einzige Chance - den einzigen Fehler, den wir heute gemacht haben - ausnutzt", stellte Werner auf der Pressekonferenz aber auch richtigerweise fest. Sandhausen ließ sich nämlich nach einer guten Stunde erstmals vor dem Tor blicken - und Pascal Testroet verwandelte die Chance eiskalt zur 1:0-Führung für den Außenseiter.

Den Bremern blieb nur noch der Ausgleich durch Marvin Ducksch nach 72 Minuten, ein zweites Tor wollte nicht fallen. Auch weil der SVS alles reinwarf und den Punktgewinn mit Mann und Maus verteidigte. Das würdigte auch Werner, der die Defensive als eine "Qualität des Gegners" bezeichnete. Tatsächlich stellt Sandhausen - zweitschwächste Defensive der Hinrunde - in diesem Jahr die beste Abwehr der Rückserie mit erst neun Gegentoren aus elf Spielen.

"Speziell in der zweiten Halbzeit haben wir viele Dinge umgesetzt, die wir uns vorgenommen haben", lobte der Bremer Coach, der mehrfach betonte, mit der Leistung seines Teams zufrieden zu sein. Auch die wegen der vielen Ausfälle improvisierte Dreierkette spielte gut auf und "ließ wenig zu, das spricht sicherlich für die Spieler".

"Sehr gute Ausgangsposition" fürs Saisonfinale

Mit Milos Veljkovic (muskuläre Probleme während der Länderspielreise) und den schon länger verletzten Marco Friedl (Bauchmuskelverletzung) und Ömer Toprak (Wadenprobleme) fehlten drei etatmäßige Innenverteidiger, sodass Anthony Jung und Christian Groß wie im Topspiel gegen Darmstadt in der Dreierkette starteten - neben dem von der Sechs zurückgezogenen Rapp.

Ein Blick auf die Tabellensituation ließ Werner einen optimistischen Ausblick wagen: "Wir gehen mit einer sehr guten Ausgangsposition in den Schlussspurt, das haben wir uns in den letzten Wochen erarbeitet - und jetzt geht es darum, eine gute Vorbereitung auf St. Pauli zu bekommen". Das Topspiel am Millerntor steigt kommenden Samstag (13.30 Uhr) bei den nur einen Zähler hinter Werder rangierenden Kiezkickern. Der Zweitplatzierte aus Darmstadt ist am Samstagabend bei Verfolger Nürnberg zu Gast.