Werner: "Den Luxus möchte ich mir nehmen"

Mit der Sommervorbereitung beginnt auch der Konkurrenzkampf beim SV Werder Bremen von Neuem: Wie der Cheftrainer die Vorzeichen dafür einordnet.

Es war ein gesonderter Trainingsauftakt, den Oliver Burke am Montagnachmittag am Osterdeich verlebte: Während seine Mitspieler die erste vollwertige Einheit der neuen Saison abhielten, spulte der Schotte allein auf einem Nebenplatz ein individuelles Programm ab. "Wir wollen uns jetzt gemeinsam mit ihm erst einmal herantasten, auf welchem Stand er ist", erklärte Werder-Coach Ole Werner zunächst und verwies auf eine Verletzung aus der Zeit bei Birmingham City, Burkes bereits zweiter Leihstation in den vergangenen eineinhalb Jahren.

"Er nimmt jetzt einen neuen Anlauf", fuhr der Cheftrainer später, noch einmal auf die Personalie angesprochen, fort: "Wir wissen, welche Stärken er hat und welche Schwächen er hat." Doch da der 27-Jährige insbesondere seine überdurchschnittlichen athletischen Anlagen bislang kaum nachhaltig für Werder einsetzen konnte, dürfte eher zu bezweifeln sein, dass Burke in Bremen tatsächlich noch mal Fahrt aufnimmt bei jenem nächsten Anlauf. Beim Training am Dienstagvormittag stieß der Angreifer dann jedenfalls auch zur restlichen Mannschaft.

Werner vergisst nicht, "was letzte Saison war"

Werner macht die Tür zum Start einer "langen Vorbereitung" logischerweise noch für niemanden komplett zu. Bei derart vielen Einheiten und Testspielen könne "viel passieren", so der 36-Jährige: "Wir sind noch so weit vom Pflichtspielstart entfernt, dass ich mich jetzt nicht komplett auf Dinge festlege. Weil ich mir natürlich auch den Luxus nehmen möchte, jedem eine Chance zu geben." Demnach können sich auch die Leihrückkehrer Abdenego Nankishi und Dikeni Salifou wieder zeigen, über die Werner sagte: "Bei jungen Spielern geht es einfach darum zu schauen, welche Chancen sie auf Spielzeit bei uns haben."

Podcast Nach der EM ist vor der WM: Wie geht's weiter beim DFB? Nach dem EM-Aus richtet sich der Blick beim DFB nach vorn: Wer kann Toni Kroos ersetzen? Welche Spieler werden die Mannschaft bis zur WM 2026 prägen? Und wie sehen die Tendenzen bei Neuer, Müller und Gündogan aus? Außerdem: Triathlon! 3500 Menschen haben am Sonntag beim größten Langstrecken-Triathlon der Welt mitgemacht, dem Challenge im mittelfränkischen Roth. Unsere Reporterin Isa Fischer war vor Ort. alle Folgen

Ebenso "logisch" sei zugleich jedoch auch, dass manche Spieler eben mehr Kredit besitzen; "dass man jetzt nicht vergisst, was letzte Saison war und wer welche Leistungen gezeigt hat", erläuterte der Coach. Und was eben sonst noch so vorgefallen ist. In der Personalie Naby Keita dürfte sich also nichts daran geändert haben, dass er keine Zukunft in Bremen mehr haben dürfte. Seine bereits im kicker-Interview nach der Saison getroffenen Aussagen bekräftige Werner nun noch mal: "Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nichts ausschließen, aber Fakt ist natürlich, dass das vorgelastet ist."

Keita bei Olympia: "Andere Vereine werden hingucken"

Werder sei mit Keitas Berateragentur so verblieben, dass man zunächst dessen Olympia-Teilnahme mit der Nationalmannschaft Guineas abwarten wolle - und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben. "Andere Vereine werden da hingucken, wir gucken hin", so Werner. Das Turnier könnte die Chancen darauf erhöhen, dass letztlich eine Lösung gefunden werden kann, "mit der alle Seiten gut leben können".