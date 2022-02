Werner: "Das sind unsere Themen - und nicht irgendwelche Serien"

Egal ob es um die Fortsetzung der Siegesserie geht, die Übernahme der Tabellenführung oder generell das Thema Aufstieg: Für Bremens Trainer Ole Werner gibt es Wichtigeres.

Fürs Erste kümmere ihn all das jedenfalls weiterhin recht wenig, ließ Werner am Mittwoch neuerlich wissen. Und auch in der Mannschaftskabine des SV Werder Bremen bekomme der Coach nicht den Eindruck, dass der mögliche siebte Sieg in Folge ein Dauergesprächsthema sei - und damit eine Gefahr darstellen würde, die Zügel schleifen zu lassen. Trotzdem will der Trainer nach wie vor sicherstellen, "dass wir uns auf unsere Arbeit konzentrieren", betonte Werner auf der Pressekonferenz vor dem 22. Spieltag.

Der ganze Fokus liege in Bremen weiterhin darauf, sich "nicht mit irgendwelchen Themen, die sonst drumherum geistern, zu beschäftigen - sondern nur mit der eigenen Performance". Dieses Vorgehen bezeichnete der Coach als "die beste Art und Weise", um wesentliche Dinge weiter verbessern zu können.

Seit seinem Amtsantritt hat das ja auch bereits wunderbar funktioniert.

"Wir kümmern uns um die Dinge, die wir vorbereiten können"

Nach dem 2:1-Sieg am vergangenen Samstag gegen den Karlsruher SC stand in dieser Woche daher das Herausspielen von Torchancen gegen einen tiefstehenden Gegner auf der Agenda, und außerdem der kommende Gegner am Freitag: der FC Hansa Rostock, den Werner jedoch womöglich auch höher anlaufend erwartet. "Das sind unsere beiden Themen", erklärte der 33-Jährige - "und nicht irgendwelche Serien".

Durch einen Sieg in Rostock könnte Werder erstmals in dieser Saison an Platz eins in der Tabelle vorrücken, zumindest bis am Samstag der FC St. Pauli dann wieder die Möglichkeit bekommt, vorbeizuziehen. Angesprochen darauf, sagte Werner, dass er "langweiligerweise eine ähnliche Antwort geben" müsse, nämlich: "Wir kümmern uns um die Dinge, die wir vorbereiten können."

Die Tabelle habe am 22. Spieltag ja ohnehin noch keine große Aussagekraft. "Die spielt erst später eine Rolle", so Werner.

Macht Werder so weiter wie bisher, dürfte sich alsbald auch sein Fokus darauf richten.