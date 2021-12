Werner: "Das ist in der 2. Liga der Schlüssel zum Erfolg"

Der Einstand von Ole Werner verlief nach Maß, nun plant man beim SV Werder, in Regensburg nachzulegen. Sein generelles Vorgehen macht der neue Trainer jedoch von anderen Dingen abhängig.

Ole Werner hat bislang natürlich keine großartigen Vergleichswerte, trotzdem stuft der erst seit zehn Tagen amtierende neue Coach die atmosphärische Lage bei Werder eher positiv ein. Der 4:0-Auftaktsieg gegen Aue erleichterte die Eingewöhnung und "hilft allen Beteiligten", so der 33-Jährige: "Das war uns schon anzumerken." Von diesem Rückenwind wolle man sich im Optimalfall tragen lassen, bis nach Regensburg, wo Werder am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gastiert - und darüber hinaus?

Zwar ließe sich der aktuell drittplatzierte Jahn (28 Punkte) mit einem Auswärtssieg der Bremer (23 Punkte) in der Tabelle noch nicht verdrängen, doch böte so ein Spiel gegen eine Mannschaft, "die vor dir steht, immer auch die Möglichkeit, in andere Tabellenregionen vorzustoßen", sagte Werner: "Das ist sicherlich auch die Zielsetzung."

Dafür wolle er den Werder-Profis erneut eine Spielweise an die Hand geben, die ihren Stärken am besten gerecht werde, nämlich: "Ich glaube schon, dass wir im Spiel mit dem Ball viele gute Fußballer haben. Dass wir im Offensivspiel eine Wucht über mehrere Positionen besitzen, die in der Liga nicht viele Mannschaften haben." Angesprochen fühlen darf sich dabei insbesondere das aus Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch bestehende Sturmduo, das immer besser harmoniert. Doch auch beim Verteidigen soll diese Körperlichkeit eingebracht werden - um möglichst früh zu attackieren und das Geschehen an sich zu reißen. Werner: "Ich glaube, dass das der Mannschaft liegt."

Das Allerwichtigste ist, einen unheimlichen Fokus darauf zu haben, wie du dich entwickeln und Fußball spielen willst.

In der Theorie klingt das vielversprechend. Umsetzbar werden diese Vorgaben jedoch nicht immer sein, das ist auch Bremens Trainer bewusst, gerade nach seiner Übernahme mitten in der aktuellen Zweitligasaison. Durch seine rund zweijährige Tätigkeit bei Holstein Kiel weiß Werner die Liga nur zu gut einzuschätzen - und sagt: "Das Allerwichtigste ist, einen unheimlichen Fokus darauf zu haben, wie du dich entwickeln und Fußball spielen willst."

Die Spielverläufe seien "so eng" und unabhängig davon, ob man unter der Woche gut trainiert oder ein gutes Spiel abgeliefert hätte. "Du darfst dich davon nicht in die eine oder andere Richtung beeinflussen lassen in der Art und Weise, wie du arbeitest", so Werner weiter: "Das ist, wenn ich mir die letzten Jahre in der 2. Liga angucke, einfach der Schlüssel zum Erfolg." In Bremen würde wohl vornehmlich der Aufstieg als ein solcher gelten.

Werder und der Fuß in der Tür

Insofern verspürt auch der Werder-Coach die "Lust, näher heranzurücken" an die vorderen Tabellenplätze. Und doch habe die Vergangenheit gezeigt, dass, "wenn du konstant arbeitest, auch zu einem späteren Zeitpunkt immer auch noch mal Momente bekommst, um einen Fuß in die Tür zu bekommen", erklärte Werner: "Egal, wo du stehst". Allzu weit sollte man die Top 3 bis dahin jedoch nicht davonziehen lassen.