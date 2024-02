Werner: "Das erste Jahr, in dem wir Dritter wurden, war vermutlich etwas kontraproduktiv"

Mit einer klaren 0:3-Niederlage fand die ungeschlagene Serie der Wiener Austria im Allianz Stadion von Rapid ein schmerzhaftes Ende. Ein Einzug in die Meistergruppe wird nun zur Mammutaufgabe, doch selbst bei einem Verpassen wird Sportvorstand Jürgen Werner die Flinte noch lange nicht ins Korn werfen.

Nach zwei Frühjahrssiegen und 21 Punkten aus zehn Spielen reiste die Wiener Austria mit reichlich Selbstvertrauen zum Derby gegen Rapid in den Westen der Bundeshauptstadt an. Doch bereits nach den ersten 45 Minuten und einem deutlichen 0:3-Pausenrückstand war schnell klar, dass die Rückreise wesentlich unschöner verlaufen wird. Im ersten Durchgang waren die Violetten komplett von der Rolle und wurden vom aggressiven Offensivspiel des Stadtrivalen geradezu überrannt, der die Zeichen früh auf den ersten Derbysieg im Allianz Stadion stellte. Da nützte den "Veilchen" auch eine klar verbesserte zwei Halbzeit nichts, wo man allen voran an einer mangelnden Chancenverwertung daran scheiterte, die Partie in Wien-Hütteldorf noch etwas spannender zu gestalten.

"Wenn wir eine der beiden Großchancen um die 50 Minute verwertet hätten, glaube ich, dass es nochmal interessant geworden wäre", meinte auch Sportvorstand Jürgen Werner bei "Sky" in der Sendung "Talk & Tore". Bereits die Hereinnahme von Andreas Gruber brachte viel Schwung in das Spiel der Wiener, die direkt nach Wiederanpfiff zu einigen Möglichkeiten kamen. "Wir haben erst nach dem 2:0 angefangen, Fußball zu spielen. Da war schon fast alles zu spät", seufzte Werner und resignierte: "Da war schon Hopfen und Malz verloren."

Damit ging auch die ungeschlagen Serie im Stadion des Stadtrivalen nach fast acht Jahren zu Ende, die mit Blick auf die Meistergruppe gleich doppelt weh tat. Denn durch die Niederlage gegen den Erzrivalen sind auch die Chancen auf einen erfolgreichen Sprung ins obere Play-off deutlich kleiner geworden.

"Wir haben schon einige Schritte gemacht"

"Man kann nur hoffen, dass einer der Klubs vor uns ein bisschen strauchelt. Ansonsten ist es unrealistisch, dass wir da dabei sind", musste auch der Austria-Sportvorstand feststellen, der in den nächsten beiden Spielen gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz und den Vorletzten WSG Tirol zwei Siege erwartet: "Wir wollen natürlich versuchen, Leute zu überholen, solange es da eine theoretische Chance gibt. Wir haben jetzt zwei Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel, ohne sie zu unterschätzen, aber da müssen sechs Punkte her."

Da allerdings mit dem Wolfsberger AC (1:0-Sieg beim LASK), dem TSV Hartberg (2:1 gegen Altach) und eben Rapid alle Konkurrenten voll anschrieben, fehlen den "Veilchen" zwei Runden vor Ende des Grunddurchgangs bereits vier Punkte auf den sechsten Platz. Ein Verpassen der Meistergruppe wäre für die ohnehin finanziell angeschlagenen Wiener ein schwerer Schlag. Sportvorstand Werner malt aber ein weniger düsteres Bild: "Natürlich misst man uns auch an den sportlichen Erfolgen, was auch in Ordnung ist. Ich habe aber schon am Anfang gesagt, dass wir ein paar Transferfenster brauchen werden und Rückschläge einkalkulieren müssen, wenn wir etwas aufbauen wollen. Das ist einfach so, wenn man etwas entwickeln will. Da war das erste Jahr, in dem wir Dritter wurden, vermutlich etwas kontraproduktiv, weil es die Erwartungen gleich nach oben geschraubt hat."

Die sportliche Entwicklung seit seinem Antritt sieht der ehemaligen Vize-Präsident des LASK aber auch positiv: "Als ich gestartet bin, habe ich einen Fünfjahresplan gemacht und habe gesagt, dass wir im vierten Jahr um die Europacup-Plätze mitspielen werden. Jetzt sind wir im ersten Jahr Dritter geworden, letztes Jahr Vierter mit den drei Punkten, die uns abgezogen wurden. Heuer ist es noch nicht entschieden. Ich glaube aber, wir haben schon einige Schritte gemacht." Wirtschaftlich kämpft der Klub hingegen weiter um das Überleben. Im Geschäftsjahr 2022/23 machte man erneut 6,85 Millionen Euro Schulden und ließ die Verbindlichkeiten auf über 66 Millionen Euro anwachsen. Der angepeilte Weg mit dem Verkauf von Talenten, die sich in Wien ins Schaufenster spielen sollten, ist bislang nicht aufgegangen.

Hoffnung bei Bundesliga-Lizenz

Werner bremst in dieser Hinsicht aber ohnehin: "Die Sanierung wird nicht über den Verkauf von jungen Spielern stattfinden, das muss sich einfach hochhangeln. Ich denke schon, dass wir Talente haben, die das Zeug dazu haben, aber man muss schon schauen, dass wir auf der wirtschaftlichen Seite so aufgestellt ist, dass man den einen oder anderen dazukaufen kann. Wir arbeiten an mehreren Fronten und ich möchte da auch nichts dazu sagen, weil es ein sehr sensibles Thema ist. Wir setzen wirklich alles daran, dass wir das auch schaffen. Ich bin aber frohen Mutes, dass das dieses Halbjahr gelingt und wir uns dann wieder besser rühren können." Allerdings wäre ein Frühjahr im unteren Play-off hier kontraproduktiv, wenngleich man den angepeilten Europacup-Platz auch über die Qualifikationgruppe und weitere Umwege erreichen könnte.

Zudem da auch noch die Lizenzthematik wäre, die den Violetten in der Vergangenheit bereits einiges an Kopfschmerzen verursachte. "Es ist wie eine Katze, die sich in den eigenen Schwanz beißt, wenn wir den Investoren sagen, dass wir quasi auf der Intensivstation liegen und sie deswegen nicht investieren sollen und den Spielern das Gleiche zeigen. Deswegen sind wir sehr bemüht, die Lizenz gleich in erster Instanz zu erhalten. Alle im Verein arbeiten daran und ich hoffe, dass es sich diesmal auch ausgeht", gibt sich Werner in dieser Hinsicht aber zuversichtlich.

Sportlich will man auch in der kommenden Saison trotz des finanziellen Engpasses wieder um die oberen sechs Plätze mitspielen. "Das ist natürlich das Ziel", so Werner, der sich mehr routiniertere Spieler in der Mannschaft wünscht: "Es wird natürlich entscheidend sein, dass wir ein oder zwei Spieler bekommen, die das Konstrukt halten. Wir haben sicher zu wenige Führungsspieler, die die Jungen in die richtige Richtung führen. Dort sondieren wir den Markt, aber es ist natürlich immer die Frage, was ich mir leisten kann." Cheftrainer Michael Wimmer soll bei diesem Vorhaben jedenfalls weiterhin das Sagen haben: "Ich glaube, für Michael Wimmer ist jetzt auch eine Lernphase bei uns. Er hat das Herz am richtigen Fleck und dieselbe Spielphilosophie, die wir uns vorstellen. Man muss der Mannschaft einfach Zeit geben."