Werner & Co.: "Wir stehen in der Bringschuld"

Vier frischgebackene Leipziger DFB-Pokalsieger präsentierten sich am Donnerstag auf der ersten Pressekonferenz der Nationalmannschaft vor den anstehenden drei Länderspielen - nach eigener Auskunft "beflügelt" und mit hohen Ambitionen auch im DFB-Team.

Ob Timo Werner bei den kommenden drei Länderspielen auf dem Platz zu sehen sein wird, steht noch in den Sternen. Für die Partie am Montag in Bremen gegen die Ukraine, den 1000. Auftritt der DFB-Auswahl, werde es "sehr, sehr eng", berichtete der Angreifer am Donnerstag in Frankfurt.

Sein Ziel: Die Begegnung mit Polen in Warschau am Freitag kommender Woche oder zumindest das abschließende Duell gegen Kolumbien am Dienstag, 20. Juni, in Gelsenkirchen. Hintergrund: Der Leipziger war im Abschlusstraining vor dem DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt (2:0) Ende vergangener Woche böse umgeknickt, ging sichtbar angeschlagen ins Endspiel und musste dort nach 60 Minuten ausgewechselt werden. Aktueller Stand: "Seit dem Wochenende sind die Schmerzen da", so Werner.

Eine Absage an Bundestrainer Hansi Flick zu Gunsten eines vorzeitigen Genesungsurlaubs war für den 27-Jährigen dennoch kein Thema. Zu einen "wollte ich es einfach versuchen, fit zu werden", erklärt Werner, zum anderen "geht es ein Jahr vor der WM darum, sich als Mannschaft zu finden", eben auch neben dem Platz. Für Aufbruchstimmung sorgen will da nicht zuletzt das Quartett der frischgebackenen Leipziger Pokalsieger, das der DFB am Donnerstag in Person von Werner, Lukas Klostermann, David Raum und Benjamin Henrichs geschlossen auf der Pressekonferenz präsentierte.

"Wir sind mit einem sehr guten Gefühl angereist", bestätigt Klostermann. "Wir sind nach dem Pokalsieg beflügelt", formuliert Raum sogar, trotz eigener Reservistenrolle im Finale. Henrichs betont: "Wir haben jetzt ein Jahr lang Zeit, die Fans wieder mitzureißen und stehen nach den letzten Turnieren in der Bringschuld. Es liegt jetzt an uns, am besten im ersten Spiel damit anzufangen." Beziehungsweise sogar schon im Zuge des öffentlichen Trainings am DFB-Campus in Frankfurt vor 600 Fans am Donnerstagnachmittag.

Klostermann und Raum wollen von der Dreierkette profitieren

Die Ambitionen mit Blick aufs Turnier im Sommer 2024 im eigenen Land artikulierte derweil Werner am deutlichsten: "Es wäre zu früh, jetzt darüber zu reden, dass der Titel möglich ist. Aber wir wollen das Bestmögliche erreichen - und das ist am Ende der Titel. Wir wollen zeigen, dass Deutschland ein Fußballland ist und ganz oben mitspielen kann." Während Werner zumindest gegen die Ukraine voraussichtlich nur zuschauen kann, machen sich seine drei RB-Kollegen verstärkte Hoffnung auf maximale Einsatzzeit - gerade weil Flick für die Sommer-Länderspiele eine Systemumstellung auf Dreierkette angekündigt hat.

Diese Abwehrformation bietet nicht zur einen zusätzlichen Defensivplatz, sondern kommt auch den Stärken des RB-Trios entgegen. Insbesondere denen des schnellen und zweikampfstarken aber im Aufbau limitierten Klostermann als rechter Innenverteidiger. Und jenen von Raum auf der linken Bahn, wo er mit entsprechender Absicherung seine Offensivpower wesentlich risikofreudiger ausleben kann. Seinen Durchbruch schaffte der 25-Jährige in Hoffenheim schließlich 2021/22 in genau dieser Rolle. "Da habe ich vor einer Dreierkette die Seite beackert, deshalb freue ich mich darauf."

Umso mehr freue ich mich, das Vertrauen zu spüren. David Raum zu seiner Rolle in der Nationalmannschaft

Während Rechtsverteidiger Henrichs zuletzt bei RB auch in einer Viererkette gesetzt war, hatte Raum seinen Platz hinten links an Marcel Halstenberg verloren. Für Raum einerseits "ein normaler Vorgang, wenn man bei einem Top-Verein spielt". Andererseits bekennt er: "Umso mehr freue ich mich, vom Bundestrainer wieder eingeladen worden zu sein und hier das Vertrauen zu spüren. Das will ich dem Bundestrainer zurückzahlen, wenn ich auf dem Platz stehen darf." An Motivation sollte es also auch in der sommerlichen Testspiel-Trilogie nach einer langen Saison keinem der Beteiligten mangeln.