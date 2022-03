Werner: "Bin weit davon entfernt zu jammern"

Werder Bremens Personalsorgen kommen zur Unzeit, beim Topduell gegen den punktgleichen Tabellenführer Darmstadt 98 am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) fehlen vier Stammkräfte. Coach Ole Werner lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen.

Er sei "weit davon entfernt, zu jammern", eröffnete der 33-jährige Trainer die Spieltags-PK am Freitagmittag. Natürlich würden wichtige Spieler fehlen (Ömer Toprak, Marco Friedl, Mitchell Weiser und Marvin Ducksch, Anm. d. Red) und mit Darmstadt komme eine Mannschaft, die "in den letzten Wochen sehr gut war und die gesamte Saison konstant spielt". Also eine "richtige Aufgabe". Dennoch ist Werners Blick auf die Partie eine Mischung aus Gelassenheit ("Wir spielen trotzdem unseren Fußball und versuchen unser Spiel durchzubringen - auch morgen") und Kampfansage: "Solange ich hier bin, werden wir uns nicht verstecken und auch im Topspiel gegen Darmstadt immer unsere Stärken in den Ring werfen."

Der Gegner darf sich auch den Kopf zerbrechen. Ole Werner

Dass die Personalsorgen so geballt kommen, sei natürlich etwas Besonderes. Werner setzt in dieser Situation auch auf die Führungsspieler wie Niclas Füllkrug und Ersatz-Kapitän Leo Bittencourt. Zwar erwartet er nicht, dass mit derart viel neuem Personal "alles direkt hundertprozentig klappt", dennoch fordert der Trainer: "Wir müssen Antworten finden - es ist wie es ist."

Wer letztlich für das ausfallende Quartett zum Zug kommen wird, verriet Werner nicht: "Denkbar ist alles. Es ist ein kleiner Vorteil, dass man das außerhalb unserer Kabine nicht weiß, wie sich das gestaltet. Wir haben Möglichkeiten, mehr möchte ich nicht erzählen - der Gegner darf sich auch den Kopf zerbrechen."

41.000 Zuschauer erwartet

Werner freut, dass das Stadion erstmals unter seiner Regie voll ausgelastet werden dürfte - Bremen rechnet mit 41.000 Zuschauern, da das Gästekontingent nicht ganz ausgeschöpft wurde: "Das kann uns nur beflügeln." Clemens Fritz, Leiter Profifußball, stieß ins selbe Horn und stachelt das Team an: "Es ist an uns, die Stimmung mit einer guten Leistung vom Rasen Richtung Tribüne zu transportieren."