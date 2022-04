Werner: "Beide Seiten kennen sich auf eine gewisse Art ganz gut"

Am Freitag werden die Augen in Bremen auch auf Werders Trainer gerichtet sein: Ole Werner trifft zum ersten Mal als Coach auf seinen Ex-Klub Holstein Kiel.

Wenn der SV Werder Bremen am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) Holstein Kiel empfängt, ist es für den Trainer der Hausherren, Ole Werner, ein besonderes Spiel. Nach 15 Jahren bei den Störchen als Spieler und Coach, trifft der 33-Jährige erst zum zweiten Mal in seiner Karriere auf die KSV - zum ersten Mal als Trainer. "Es ist klar, dass ich von dem Verein geprägt bin", so Werner, der verriet, dass er in der dieser Woche den Kontakt nach Kiel reduzierte.

Da er noch bis zum vergangenen Sommer beim kommenden Gegner an der Seitenlinie stand, kenne Werner die "Einzelspieler" und die "Arbeitsweise im Verein ganz gut". Allerdings sieht er dies nicht als Vorteil an: "Viele in Kiel wissen, wie wir arbeiten. Wie wir von der Struktur Fußball spielen wollen. Es kennen sich beide Seiten auf eine gewisse Art ganz gut", erklärte Werner und führte aus: "Holstein Kiel wird sich sicherlich nicht verstecken."

Es kann Fluch und Segen zugleich sein, wenn eine Mannschaft keinen Druck mehr verspürt. Clemens Fritz

Anders als in der "öffentlichen Betrachtungsweise" sieht er das Restprogramm der Bremer (gegen Kiel, in Aue, gegen Regensburg) auch nicht als vermeintlich leicht an. Aus seiner Erfahrung sei es so, dass Mannschaften, die während der Saison "unter einem negativen Druck standen", in dem Moment, wo dieser abfällt, "befreit aufspielen". Clemens Fritz schloss sich der Meinung an: "Es kann Fluch und Segen zugleich sein, wenn eine Mannschaft keinen Druck mehr verspürt", pflichtete der Leiter Profifußball seinem Trainer bei.

Während die Störche nur noch einen Punkt zum sicheren Klassenerhalt benötigen und somit ohne den großen "negativen Druck" nach Bremen reisen, ist die Partie für das Team von der Weser enorm wichtig. Mit einem Erfolg würden die Grün-Weißen einen großen Schritt Richtung Aufstieg gehen - sogar der dritte Platz könnte am Ende des Spieltags eingetütet sein. Dafür müsste der SVW dreifach punkten, St. Pauli verlieren und der Hamburger SV ebenfalls Federn lassen.

Groß, Veljkovic und Toprak fallen weiterhin aus

Personell muss Werner am Freitag weiterhin auf seine drei Innenverteidiger Christian Groß, Milos Veljkovic und Ömer Toprak verzichten. Allerdings sieht es mit Blick auf den Saisonendspurt bei allen dreien gut aus. Der Coach der Werderaner ist positiv gestimmt, dass alle in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen können. Kurzfristig heißt das für Freitag also, dass vieles für die Elf spricht, die zuletzt fulminant mit 4:1 auf Schalke gewonnen hat.