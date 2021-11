Werner bei Chelsea vor der Rückkehr - Tuchel in Sachen Rüdiger gelassen

Auf Premier-League-Spitzenreiter Chelsea wartet nach der Länderspielpause die schwere Auswärtsaufgabe Leicester. Für Romelu Lukaku kommt sie noch zu früh, Timo Werner könnte hingegen schon wieder zum Kader gehören.

Wie Chelsea-Trainer Thomas Tuchel bei seiner Pressekonferenz am Freitag mitteilte, werden Romelu Lukaku und Mateo Kovacic für den Trip ins King Power Stadium am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) definitiv ausfallen. Während der Mittelfeldspieler noch weitere Spiele verpassen wird, zeichnet sich bei Sturmtank Lukaku die Rückkehr ab. Für Sonntag ist laut Tuchel die Rückkehr ins Mannschaftstraining geplant. Wenn alles gut läuft, könnte der Belgier damit schon wieder eine Option für die anstehenden Topspiele gegen Juventus in der Champions League am Dienstag (21 Uhr) und Manchester United am Sonntag (17.30 Uhr) in der Premier League sein.

Timo Werner spielt womöglich schon in Leicester wieder eine Rolle. Der deutsche Nationalspieler hatte sich wie Lukaku beim 4:0-Erfolg im Champions-League-Spiel gegen Malmö FF am 20. Oktober verletzt und wegen einer Oberschenkelblessur seitdem fünf Spiele verpasst. Am Donnerstag ist der 25-Jährige wieder ins Teamtraining eingestiegen. Die Einheit am Nachmittag werde weitere Erkenntnisse darüber bringen, ob er schon wieder zum Kader gehören könne, meinte Tuchel, dem Mason Mount (nach Zahn-OP) sicher wieder zur Verfügung steht.

Ein anderer deutscher Nationalspieler war am Freitag nicht aus sportlichen Gründen Thema: Auf Fragen nach der weiterhin ungeklärten Zukunft Antonio Rüdigers, dessen Vertrag bei Chelsea am Saisonende ausläuft, reagierte Tuchel gelassen. "Es ist ziemlich klar, was wir wollen. Aber man muss akzeptieren, dass es manchmal zu Verzögerungen kommt und die Dinge ihre Zeit brauchen", sagte der Blues-Coach. "Aber ich bin mir sehr sicher, dass Toni bewusst ist, wie respektiert er hier ist und welch wichtige Rolle er in diesem Klub spielt." Der Innenverteidiger hatte unlängst betont, dass Chelsea auf jeden Fall sein "Ansprechpartner Nummer eins" sei.