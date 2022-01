Werner-Assistent Zenkovic verlässt Werder

Kurz nach dem Trainingsauftakt von Werder Bremen vermelden die Hanseaten einen Abgang im Trainerteam: Assistent Danijel Zenkovic verlässt den Zweitligisten und wird "Co" bei Club Brügge.

Sucht eine neue Herausforderung in Brügge: Bremens Assistenztrainer Danijel Zenkovic. imago images/MIS

Beim belgischen Top-Team wird Zenkovic Assistent von Alfred Schreuder, aus der Bundesliga bekannt aus seinen Hoffenheimer Zeiten (2019/2020).

"Die Anfrage für Danijel kam sehr kurzfristig, da sich die Konstellationen in Brügge am Wochenende geändert haben. Wir sind seinem Wechselwunsch nachgekommen und bedanken uns für seine sehr gute Arbeit bei Werder und wünschen ihm bei seiner neuen Aufgabe viel Erfolg", erklärte Geschäftsführer Frank Baumann in einer Mitteilung des SVW.

Ob und in welcher Form das Trainerteam von Ole Werner nach dem Abgang ergänzt wird, wird in den nächsten Tagen entschieden.

Schreuder tritt an - und lockt Zenkovic nach Brügge

Schreuder ist erst seit dem heutigen Montag Trainer beim Champions-League-Teilnehmer, der in der Gruppenphase mit Leipzig, PSG und Manchester City Vierter geworden ist und sich damit von der europäischen Bühne verabschiedet hat.

Schreuder tritt beim belgischen Traditionsverein die Nachfolge von Philippe Clement an, der wiederum für den in Monaco entlassenen Niko Kovac übernommen hat. Brügge rangiert derzeit in der Jupiler Pro League als amtierender Meister auf Platz zwei, sieben Punkte hinter dem Überraschungstabellenführer Royale Union Saint-Gilloise, der als Aufsteiger die belgische Liga anführt.

Grelles Rampenlicht gegen Schalke

Zenkovic rückte bei Werder Bremen kurzfristig ins Rampenlicht, als er für den wegen seines gefälschten Impfausweises entlassenen Markus Anfang kurzfristig einsprang - am Vormittag des Abendspiels gegen den FC Schalke (1:1).

Das Remis ergatterten sich die Bremer aufgrund eines heiß diskutierten Elfmeters von Niclas Füllkrug in der Nachspielzeit, der einer absurden Fehlentscheidung des Schiedsrichter-Teams um Referee Tobias Stieler entsprungen war. Ein zweites Pflichtspiel als Chef blieb dem 35-jährigen Zenkovic verwehrt, weil er sich vor dem Duell in Kiel (1:2) mit dem Coronavirus infiziert hatte.

In Kiel saß der zweite Assistent Christian Brand auf der Bank, danach kam Cheftrainer Ole Werner - und Danijel Zenkovic rückte wieder ins zweite Glied. Bis zu diesem 3. Januar, als Zenkovic eine neue Herausforderung angenommen hat.