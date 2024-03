Werner appelliert an Mut und Zielstrebigkeit: Spitzenpartie mit Füllkrug-Verabschiedung

Gegen Borussia Dortmund steigt für Werder das Spitzenspiel zwischen zwei der erfolgreichsten Mannschaften dieses Jahres. Ohne einen der erfolgreichsten Spieler der jüngeren Vergangenheit, aber wieder mit Rückkehrern aus dem Verletztenstand ...

Von der Formtabelle her ist es trotz des jüngsten 1:2 bei der TSG Hoffenheim ein echtes Spitzenspiel: Leverkusen und Stuttgart marschieren hier vorweg. Werder (13 Punkte) trifft als viertbeste Mannschaft der Rückrunde auf die drittbeste und könnte zumindest Borussia Dortmund (14 Punkte) bei einem Sieg wieder im Ranking überholen. Fünf der letzten sechs Duelle allerdings gewann der auswärts seit sieben Spielen ungeschlagene BVB, gegen den die Bremer zudem schon seit 23 Spielen nicht mehr ohne Gegentor sind - ein schlechtes Omen angesichts der Schwierigkeiten, die die Hanseaten derzeit gerade selbst beim Toreschießen offenbaren.

Nicht mehr für grün-weiße Tore zeichnet Niclas Füllkrug verantwortlich. Nach seinem Wechsel zu Borussia wird der Nationalspieler vor der Partie nachträglich im Stadion von seinem Ex-Klub offiziell verabschiedet. "Es hat für alle Seiten gut funktioniert, auch wenn es für uns zunächst eine Herausforderung war", kommentiert Trainer Ole Werner nachbetrachtend den Abgang seines erfolgreichsten Stürmers.

Probleme auf dem Weg nach vorne

Um gegen die Westfalen, eine "Top-Mannschaft in Europa" (Werner) Erfolgsaussichten zu besitzen, müssen die Bremer ihr Manko auf dem Weg zum gegnerischen Strafraum unbedingt beheben. Die aktuellen Statistiken belegen: In den Kategorien "Pässe ins Angriffsdrittel pro Spiel" (100,8), "Anteil der Pässe ins Angriffsdrittel" (22,6 Prozent) und "Schüsse pro Spiel" (11,8) liegt das Team im Ligavergleich jeweils nur auf dem 16. Platz. "Wir haben gegen Mannschaften von diesem Kaliber schon gezeigt, dass wir punkten können", betont Werner nun in Richtung Dortmund. "Wichtig ist, dass man in Momenten, in denen man den Ball hat, mutig und zielstrebig bleibt. Neben der Verteidigungsarbeit wird es wichtig sein, dass du in Ballbesitz nicht zu viele Fehler machst. Wenn wir mit allen Männern eine Top-Leistung bringen, trauen wir uns etwas zu."

Veljkovic und Stark wieder dabei

Zum Personal: Olivier Deman "zog" am vergangenen Sonntag gegen Hoffenheim nach seiner Einwechslung die fünfte Gelbe Karte und fehlt deshalb gesperrt - ein Schicksal, das Werder mit Anthony Jung, Senne Lynen, Romano Schmid, Jens Stage und Mitchell Weiser zur nächsten Runde derzeit gleich bei einem ganzen Quintett droht. Lichtblick für die Defensive: Nach einer vollständigen Woche im Teamtraining sind etwa Milos Veljkovic (nach Knieproblemen) und Niklas Stark (Hüfte) wieder "Optionen im Kader und auf dem Platz", so Werner. Zur Aufstellung gab es zwei Tage vor dem Spiel noch keine Hinweise. "Wie wir es machen, müssen wir nach dem Abschlusstraining schauen. Positiv, dass die Reihen wieder etwas voller werden. Das gibt uns als Mannschaft wieder mehr Qualität."