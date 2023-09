Werner als Entwickler gefragt: "Nicht großartig überraschend"

Der zarte Aufschwung, den der 4:0-Sieg gegen Mainz zuletzt versprach, ist wieder dahin: Gerade die Art des Auftritts beim 2:4 in Heidenheim rundet einen nicht gerade gelungenen Bremer Start in die Saison ab.

Ole Werner sprach von der schwächsten Vorstellung des SV Werder Bremen in der noch jungen Saison, von der "ersten Leistung, wo wir über 90 Minuten - mit Ausnahme der 20 Minuten nach der Halbzeit - überhaupt nicht auf dem Niveau waren, das wir uns vorstellen". Und dass die 2:4-Niederlage bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim grundsätzlich vermeidbar war, machte insbesondere die zwischenzeitliche Verbesserung nach der Pause deutlich.

Bereits nach 45 Minuten hatte der Cheftrainer dafür jedoch personelle Anpassungen vornehmen müssen, in dreifacher Form: "Wir brauchten eine andere Energie auf dem Platz", begründete der 35-Jährige die Auswechslung von Kapitän Marco Friedl, Anthony Jung und Dawid Kownacki. Nach indisponiertem Beginn und 0:2-Rückstand fand Werder allerdings nur kurzzeitig zurück ins Spiel. Trotz des 2:2-Ausgleichs wurde das Momentum nicht genutzt - stattdessen der Gegner durch eigene Fehler erneut starkgemacht. Und im Defensivverhalten waren die Bremer mit den Heidenheimer Gegenstößen wiederholt schlicht überfordert.

Werder in der Bundesliga: "Das ist halt unser Job"

Auch Werner konnte seine Enttäuschung über all die Unzulänglichkeiten nicht verbergen: "Wir müssen immer bei 100 Prozent sein, ansonsten gewinnst du als Werder Bremen in der Bundesliga kein Spiel. Und an diese 100 Prozent zu kommen und manchmal noch einen Tick darüber hinaus, ist halt unser Job - doch das ist uns nicht gelungen." Warum es seiner Mannschaft beispielsweise an Intensität und Gedankenschnelligkeit gefehlt hatte, werde nun Teil der bevorstehenden Analysen. "Mehrere Dinge spielen eine Rolle", lautete eine erste Bestandsaufnahme - und dass defensiv wie offensiv die Durchsetzungsfähigkeit gefehlt hatte, so Werner: "Speziell die Leistung in der ersten Halbzeit wurmt mich."

Gerade an Angreifer Kownacki als vorgesehenem offensivem Fixpunkt lief das Bremer Offensivspiel komplett vorbei. Doch auch beim Debüt des eingewechselten Rafael Borré fehlte es nach erst wenigen gemeinsamen Trainingsminuten mit der Mannschaft noch naturgemäß an der Abstimmung. Eine Kadernominierung von Naby Keita kam indes noch zu früh, weil er noch "nicht mal eine komplette Trainingswoche mitgemacht" habe, erklärte der Trainer: "Das ist auch dem Spieler gegenüber nicht verantwortbar." Sollte der Neuzugang vom FC Liverpool die kommenden Einheiten voll mitziehen können, so Werners Ankündigung, "wird er gegen Köln auch im Kader stehen".

Werner: "Wir haben die Punkte, die uns zustehen"

Am Samstagabend (18.30 Uhr) geht es dann auch darum, in getrübter Werder-Lage nicht die nächste Enttäuschung folgen zu lassen. Bis dato teilt Werner die ersten vier Ligaspiele in "ordentliche bis gute" Leistungen gegen Mainz (4:0) und Freiburg (1:0) und "schwache" Auftritte gegen den FC Bayern zum Auftakt (0:4) und nun Heidenheim auf. Das macht: drei Punkte aus vier Spielen. Nicht dramatisch - aber auch nicht gelungen.

In Freiburg hätte zwar durchaus etwas Zählbares herausspringen können, doch: "Unterm Strich haben wir die Punkte, die uns von den Leistungen her zustehen", konstatiert der Coach: "Insofern liegt eine ganze Menge Entwicklungsarbeit vor uns. Das ist nichts, was großartig überraschend ist - aber was wir schnell voranbringen müssen." Die noch relativ spät in der Transferperiode vorgenommen Veränderungen im Bremer Kader lassen diese Prozesse erst einmal andauern.