"Wermutstropfen des Spiels": Werder sorgt sich um Friedl

Den Härtetest gegen den FC Toulouse hat Werder Bremen dank einer deutlichen Leistungssteigerung überzeugend gewonnen. Neue Personalsorgen gibt es aber auch.

Erstmals präsentierte sich Werder Bremen am Samstagnachmittag im neuen weißen Auswärtstrikot - und der Dress brachte direkt Glück: Das Testspiel gegen den FC Toulouse, Tabellen-13. als Aufsteiger in der vergangenen Ligue-1-Saison, gewannen die Grün-Weißen nach der Pause überzeugend mit 5:2.

Speziell die Mannschaft der zweiten Hälfte - zur Pause hatte es noch 1:1 gestanden - wusste Trainer Ole Werner zu überzeugen. Top-Torjäger Niclas Füllkrug und Sommerneuzugang Dawid Kownacki schnürten jeweils einen Doppelpack.

Allerdings gab es auch schlechte Nachrichten von der Elf, die die zweiten 45 Minuten in Österreich bestritten hatte: In Minute 73 musste Innenverteidiger Marco Friedl nach nur 28 Minuten Einsatzzeit ausgewechselt werden. Der erst 17-jährige Daniel Ihenda übernahm seine Rolle in der Dreierkette. Lee Buchanan hatte mit leichten Oberschenkelproblemen beim Test gegen die Franzosen sogar komplett gefehlt.

In der Verletzung von Friedl sah Chefcoach Werner "sicherlich den Wermutstropfen des Spiels". "Er hat sich eine muskuläre Verletzung der seitlichen Bauchmuskulatur zugezogen", berichtete der 35-Jährige, um anzufügen: "Was es genau ist, müssen wir sehen."

Bis zum Pflichtspielstart bleibt allerdings noch ein wenig Zeit: Am 12. August tritt Werder in der ersten Runde des DFB-Pokals um 15.30 Uhr bei Drittligist Viktoria Köln an. Allerspätestens fit sein will Friedl sicherlich am 18. August - dann wartet mit dem Bundesliga-Auftaktspiel gegen den FC Bayern München gleich ein echtes Highlight. Besonders für den fünfmaligen österreichischen A-Nationalspieler, der von 2008 bis 2018 insgesamt zehn Jahre beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag gestanden hatte.