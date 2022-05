Wermutstropfen bei Liverpool: Salah verletzt sich früh

Der FC Liverpool hat mit dem FA Cup seinen zweiten Titel in dieser Saison gewonnen, sogar das Quadruple ist noch drin. Ob Mohamed Salah dabei mithelfen kann, bleibt abzuwarten.

Liverpool musste im Finale gegen Chelsea bereits nach etwas mehr als einer halben Stunde ohne Angreifer Salah auskommen. Der Ägypter saß betrübt im Mittelkreis am Boden, kurz darauf musste er unter Tränen und offenbar an der Leiste verletzt vom Feld. Für ihn kam Diogo Jota in der 33. Minute in die Partie.

Etwas Hoffnung machen Salahs Reaktionen nach dem Spiel. Der 29-Jährige posierte unter anderem mit Sadio Mané und mit "Doppelgänger" Thiago Alcantara für Jubelfotos, nachdem seine Kollegen in einem Elfmeterkrimi den Titel gewonnen hatten. Womöglich ist die Verletzung also doch nicht ganz so gravierend.

Auch Virgil van Dijk wurde zu Beginn der Verlängerung ausgewechselt, Trainer Jürgen Klopp äußerte sich zu beiden Personalien: "Ich denke, Salahs Fall ist ein bisschen schlimmer als der von Virgil. Van Dijk hat etwas gespürt und ich denke, dass er für Paris wieder fit sein wird." Salah selbst antwortete mit einem "natürlich" auf die Frage, ob er im Finale dabei sein würde.

Für Liverpool wäre das eminent wichtig, schließlich stehen neben dem angesprochenen Champions-League-Finale gegen Real Madrid am 28. Mai auch noch wichtige Ligaspiele für die Reds an: am Dienstag in Southampton und am darauffolgenden Sonntag gegen Wolverhampton in der Liga, wobei der League-Cup- und FA-Cup-Gewinner auf Ausrutscher von Manchester City hoffen muss.