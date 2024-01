Werkself sichert sich norwegisches Talent Jorde

Die norwegische U-23-Nationalspielerin Julie Jorde wechselt ablösefrei zu Bayer 04 Leverkusen. Die Werkself gab am Donnerstag bekannt, dass die 19-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2026 unterzeichnet habe. Bis Jahresende stand sie bei Lyn Football in ihrem Heimatland unter Vertrag - und in allen Ligaspielen in der Startelf. "Ich spiele sehr aggressiv, führe gerne Zweikämpfe und habe ein Auge für lange Pässe", sagt die zentrale Mittelfeldspielerin über ihre eigenen Stärken.