Werders Zweite holt Unions Stürmer Kühn

Der 19-jährige Stürmer Philipp Kühn schließt sich Werder Bremen an. Für Union Berlin war er in der U-19-Bundesliga aktiv.

In der aktuellen Saison der U-19-Bundesliga Nord/Nordost kam Kühn für Union achtmal zum Einsatz und erzielte sechs Treffer.

Der Direktor des Werder-Leistungszentrums, Björn Schierenbeck, sagt auf der Vereinsseite über den Neuzugang: "Wir haben Philipp schon seit einiger Zeit beobachtet. Gerade in den direkten Duellen mit Union Berlin ist er uns mit seiner Spielweise sehr positiv aufgefallen. Als sich jetzt die Möglichkeit ergab, Philipp schon im Winter zu verpflichten, wollten wir es direkt nutzen und sind froh, ihn ab sofort bei uns zu haben."

Kühn selbst sagt: "Ich habe richtig Lust, für so einen großen Traditionsverein zu spielen. Dabei will ich mich so schnell wie möglich in die neue Mannschaft einbringen und kann hoffentlich schon mit vielen Toren bei der Aufstiegsrunde helfen."

Werder Bremen qualifizierte sich als Zweiter der Regionalliga Nord, Gruppe Süd, für die Aufstiegsrunde.