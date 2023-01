Werders Zeichen an Schmidt: "Das hat ihm jeder vermittelt"

Bevor Niklas Schmidt sich am Mittwoch auch öffentlich äußerte, hatte er sich der Mannschaft des SV Werder Bremen schon früher geöffnet, ihr von seinen mentalen Problemen berichtet. Dort genießt er die uneingeschränkte Rückendeckung.

"Von allein", sagt Mitchell Weiser, "kommst du da nicht drauf". Dass dieser Mitspieler des SV Werder Bremen eine schwierige Phase durchmacht, dass er sich mit mentalen Problemen herumplagt. Woran sollte man so etwas auch festmachen? Erst als Niklas Schmidt selbst seine persönliche Gefühlslage schließlich der gesamten Mannschaft anvertraute, habe "man ihm das schon auch angesehen", erklärt Weiser, einen Tag nachdem sich Schmidt auch öffentlich dazu geäußert hatte.

Werder-intern weiß die Mannschaft schon länger darüber Bescheid. Am Tag, als Schmidt sich ihr öffnete, "habe ich ihn in den Arm genommen", sagt Weiser: "Weil ich finde, dass es sehr beeindruckend ist, sich das zu trauen." Nicht nur er habe ihn dadurch wissen lassen wollen, "dass wir für ihn da sind, dass ich für ihn da bin", so sein 28-jähriger Teamkollege: "Das hat ihm jeder vermittelt und das war ein gutes Zeichen. Ich hoffe, dass er auf dem Weg der Besserung ist."

Weiser: "Vielleicht steckt etwas dahinter"

Schmidt befindet sich bereits seit einiger Zeit in psychologischer Behandlung. Mannschaftsintern hingegen ist aber wohl der ganz normale der geeignetere Umgang mit dem Mittelfeldspieler. "Man will natürlich helfen und ihn auch gar nicht anders behandeln", erläutert Weiser, der Schmidt eigentlich als "sehr lustigen Charakter kennengelernt" habe.

Dass eine solch positive Art jedoch nicht unbedingt vor depressiven Gedanken schützt, ist für den rechten Außenbahnspieler "einfach nur noch mal eine Erinnerung daran, dass - egal, wie gut man einen Menschen kennt - vielleicht noch etwas dahintersteckt, was man nicht mitbekommt". Deshalb versuche Weiser möglichst, "sehr offen für alles zu sein" - und zuzuhören. Zumal er selbst solche Gedanken bislang noch nicht hatte.

Bei Werder "brauchst du dich für gar nichts verstecken"

Zudem betonte er, wie offen der Umgang mit Schmidts Offenbarung ausgefallen sei, denn: "Du brauchst dich in unserer Mannschaft für gar nichts verstecken", so Weiser, "vielleicht ist es auch ein Grund, warum er es gemacht hat, weil er dieses Gefühl hatte". In der Außenwelt sei das womöglich noch anders, doch gerade da wollte Schmidt mit seinen öffentlichen Worten für mehr Akzeptanz sorgen. "Es gab schon mehrere Sportler, die sich dazu geäußert haben", sagt Weiser, "da sieht man, was für eine Befreiung das sein kann".