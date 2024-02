Werders wunderbare Welt

Am 4. Februar feiert der SV Werder Geburtstag. Autor und Bremens Stadionsprecher Arnd Zeigler (58) erklärt, was ihm der Verein bedeutet.

Es ist immer eine ambitionierte Sache, anderen Menschen eine Leidenschaft erklären zu wollen, der man verfallen ist. Mit meiner Leidenschaft für Werder Bremen verhält sich das nicht anders. Es mag objektive Gründe geben, den einen Verein lieber zu mögen als den anderen. Für den eigenen Lieblingsklub gilt das nicht. Dem ist man irgendwann verfallen, und dann hat man den Salat.

Ich habe mein Herz an Werder Bremen vor fast 50 Jahren verloren, und ich empfinde diesen Umstand für mich heute als großen biografischen Glücksfall. Ich bin Fan eines Vereines, der mir sehr viel über das Leben beigebracht hat. Ich habe Abstiege erlebt und Meisterschaften. Ich weiß, wie es sich anfühlt, über einen 15. Platz glücklich sein zu können, aber ich weiß auch, wie sich die Meisterschale in der Sonne anfühlt, wenn der Stadionsprecher sie auf dem Rathausbalkon auch mal kurz halten darf.

Werder Bremen ist ein besonderer Verein, und das ganz unabhängig von seinen Titelgewinnen. Ich bin den Grün-Weißen verfallen, als sie ein armer Underdog in der Bundesliga waren, mit einem bröckelnden Stadion ohne Dach, aber dafür mit Laufbahn. Das war nicht schlimm, denn es war ohnehin meistens ziemlich leer dort. Es war dennoch mein Lieblingsort, seit ich dort an einem eiskalten Februarsamstag 1976 mein erstes Spiel sah. Es ging 0:0 aus.

Als der SVW 1980 aus der Bundesliga abstieg, war ich 14 und habe geweint. Trotzig und wild entschlossen habe ich daraufhin jede Sekunde der folgenden Zweitligasaison in mich aufgesogen, obwohl die Gegner Erkenschwick, Lüdenscheid und Solingen hießen. Erkenschwick, Lüdenscheid, Solingen, und wenn man gegen Solingen gespielt hatte, kam wieder Erkenschwick und dann wieder Lüdenscheid. Manchmal aber auch Bocholt. Egal. Ich war sicher, dass meine Hingabe auch ein ganz winziges bisschen dazu beiträgt, den SVW zurück in die Bundesliga zu bringen, wo er schließlich hingehört.

Liebe kennt keine Liga

Aber wie sagt man - Liebe kennt keine Liga. Es gäbe auch ganz ohne Bundesligazugehörigkeit genügend Gründe, Werder Bremen toll zu finden und sehr gerne Fan dieses Vereins zu sein. Da ist das inzwischen wunderbare Weserstadion, direkt am Fluss, mit urgemütlichen Fußballkneipen drum herum und einer obligatorisch großartigen Stimmung in dem inzwischen engen, reinen Fußballstadion. Wenn ich am Rande von Heimspielen Medienkollegen von außerhalb treffe, schwärmen die eigentlich immer: Mensch, bei euch ist es immer so toll!

Die Stadt Bremen tut ihr Übriges. Sie ist wie der Verein: unaufgeregt, hanseatisch, bodenständig. Werder ist sich immer treu geblieben, und mir auch, und ich andersrum natürlich dem Verein auch. Ich bin voller tiefer Dankbarkeit, dass ich einige der faszinierendsten Fußballer im Trikot meines Vereins bejubeln durfte, die ich je Fußball spielen sah: Pizarro, Burgsmüller, Micoud, Ailton, Rufer, Diego und Völler. Ich habe in meinem Stadion Siege gegen Real Madrid, Juventus Turin und den FC Chelsea gesehen, und jetzt bin ich aufrichtig froh, dass der Verein es bisher immer geschafft hat, sich nach jedem Niedergang zu schütteln und zurückzukommen.

Der Verein steht für eine Haltung

Werder Bremen hat Nehmerqualitäten, und Werder Bremen gibt uns Fans enorm viel zurück. Der Verein steht für eine Haltung, ein Gefühl, für Nachhaltigkeit und Werte. Und wenn dieser Klub anderen etwas vormachen konnte, dann ist es dies: Als Verein bist du dann am besten, wenn du dir treu bleibst und dich dem Wahnsinn verweigerst, den man anderswo gerne als "die Mechanismen des Geschäfts" schönredet. Nur so hat man als Traditionsverein noch eine wirkliche Chance.

Ich habe Werder in besseren und schlechteren Zeiten begleitet, und Werder mich. Dafür bin ich zutiefst dankbar. Werder wird immer für mich da sein. Das weiß ich. Dafür ist es Werder.

Arnd Zeigler, geboren 1965 in Bremen, moderiert "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs" im WDR, schreibt Bücher und ist seit 2001 Stadionsprecher im Weserstadion. Darüber hinaus ist er Texter und Interpret der Hymnen "Das W auf dem Trikot" und "Lebenslang grün-weiß".