Werders Reise zur Zweitliga-Torfabrik: "Es kann turbulent werden"

Die bevorstehende Pokal-Partie des SV Werder Bremen am Mittwoch in Paderborn weckt Erinnerungen an den 4:3-Sieg im vergangenen Januar. Entsprechend gewarnt zeigt sich Coach Ole Werner.

0:1, 1:1, 1:2, 1:3, 2:3, 3:3, 4:3 - der Verlauf dieser Partie am 20. Spieltag bot eines der größten Spektakel der vergangenen Zweitligasaison, mit positivem Ausgang für Werder. Wenn es nun also, rund neun Monate später, in der 2. Runde des DFB-Pokals zur Neuauflage des Aufeinandertreffens beim SC Paderborn 07 kommt, erscheint alles andere als eine erneut unterhaltsame Partie am Mittwochabend (18 Uhr) eher unrealistisch.

Auch Werder-Trainer Ole Werner weiß längst um die besonderen Auswärtsspiele in Ostwestfalen, schon mit Ex-Klub Holstein Kiel seien diese Zweitliga-Begegnungen immer sehr erlebnisreich gewesen. "Was daran liegt, dass Paderborn eine Mannschaft ist, die mit offenem Visier auftritt, offensiv sehr stark ist und sich nicht versteckt. Deshalb haben diese Spiele diesen offenen Charakter."

Werder und Paderborn: Offensivfreude pur

Und gerade vor dem Hintergrund, dass das Wiedersehen nach dem Bremer Aufstieg in die Bundesliga jetzt im Rahmen des DFB-Pokals stattfindet, "als besonderem Wettbewerb, der immer wieder eigene Geschichten schreibt", glaubt Werner, dass es "ein enges Spiel wird". Zumal beide Mannschaften auch in der neuen Saison weiterhin mit purer Offensivfreude auftreten.

Werder erzielte in der Bundesliga 20 Treffer in zehn Spielen, Paderborn verkörpert mit 32 Treffern in zwölf Spielen gar die Torfabrik der 2. Liga, und die meisten derer werden auch zu Hause produziert: 24 Tore fielen in der heimischen Home-Deluxe-Arena - die ja auch irgendwie schon nach offensiver Fußball-Verwöhnung klingt. Werner sagt jedenfalls: "Wir gehen davon aus, dass es durchaus turbulent werden kann."

Werner: 99 Prozent reichen nicht

Der Bremer Coach schätzt den SCP aktuell als "spielstärkste Mannschaft und - wenn man auf die Tabelle guckt - auch als absolute Spitzenmannschaft" der 2. Liga ein. Insofern seien seine Überlegungen, in dieser englischen Woche personell zu rotieren, trotzdem davon geleitet, "die bestmögliche Mannschaft aus unserer Sicht ins Rennen zu schicken", denn Auswärtsspiele in Paderborn gehören für Werner nicht zu der Kategorie, "wo du mit 99 Prozent erfolgreich sein kannst".

Fraglich ist indes noch, ob Marco Friedl die Reise mit antreten wird können, der Werder-Kapitän laboriert seit der 0:2-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Mainz an Problemen im Adduktorenbereich. Dafür dürfte Milos Veljkovic in die Bremer Defensivkette zurückkehren. Auch Leonardo Bittencourt wird wohl wieder im Kader stehen. Werner: "Bei beiden gehen wir davon aus, dass das reicht."