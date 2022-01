Werders neue Hoffnung: 'PredatorFIFA'

Er krönte sich bereits als "European Xbox Champion". Jetzt will Ali 'PredatorFIFA' Oskoui Rad mit Werder Bremen angreifen und kicker eFootballer des Jahres 2021 werden.

Das Jahr 2021 war für Ali 'PredatorFIFA' Oskoui Rad sowohl turbulent als auch richtungsweisend. In der Virtual Bundesliga Club Championship trumpfte er mit dem VfL Bochum auf. Am Ende stand der Pott-Klub mit 123 Punkten an der Spitze der Tabelle - und ließ Mannschaften wie Werder Bremen oder Schalke 04 hinter sich.

Ganz zum großen Wurf sollte es aber nicht reichen. In der finalen Runde blieb sein Team nur knapp mit einem Zähler hinter dem FC St. Pauli auf Rang drei. Damit war schon in der Gruppenphase Schluss - trotzdem ein beachtliches Ergebnis. Immerhin waren sowohl der spätere Finalist St. Pauli und deutsche Meister Heidenheim in der Gruppe.

Im Einzel des Grand Finals kam 'PredatorFIFA' sogar bis ins Halbfinale, wo er sich aber gegen Serhat 'Serhatinho01' Öztürk geschlagen geben musste. Als Ergebnis seiner ersten VBL-Saison mehr als anständig.

Nervenkitzel im Finale - Wechsel zu Werder Bremen

Seinen größten Erfolg feierte Rad allerdings beim vierten europäischen Regionalcup der FIFA 21 Global Series. Dort musste der damals 18-Jährige im Finale gegen den Favoriten Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen ran.

Nachdem beide einen Satz gewonnen hatten, für den es zwei Siege brauchte, ging es im Decider um die Krone. Die schnappte sich der Bochumer und krönte sich damit zum "European Xbox Champion".

Erfolge, die nicht unbemerkt blieben, denn im September wurde der SV Werder Bremen auf ihn aufmerksam. Nachdem es für die Grün-Weißen eher bergab ging, rüsteten sie für diese Saison auf.

Dabei sollte Rad in große Fußstapfen treten, nämlich in die von Erhan 'Dr. Erhano' Kayman, der seine Karriere beendete.

Tatsächlich scheinen Werders Pläne Früchte zu tragen. In der aktuellen Spielzeit stehen die Bremer auf Rang zwei der Nord-West-Division - gerade einmal zwei Punkte hinter Spitzenreiter Hannover 96. 'PredatorFIFA' hat dazu seinen Teil beigetragen. Er schoss bis dato die zweitmeisten Tore und steht mit 14 Siegen auch in dieser Statistik auf Rang zwei.

Wenn 'PredatorFIFA' seinen nächsten Titel bekommen soll, dann klickt Euch gleich zur Wahl zum kicker eFootballer des Jahres 2021 presented by Veganz rüber. Denn im Community-Voting entscheidet Ihr darüber.

Sven Grunwald