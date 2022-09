Werders Brandt duscht Flensburg - Jedelloh II springt an Spitze - Kickers gewinnen erstmals

Nach dem 7. Spieltag am Mittwoch stand am Samstag bereits Runde 8 an. Für die Kickers Emden war es ein erfolgreicher Nachmittag, denn gegen den Bremer SV gelang der ersehnte erste Saisonsieg. Weniger erfreulich war das Ergebnis für Weiche Flensburg, das beim 0:2 gegen Werder Bremen II die Tabellenspitze liegen ließ. Neuer Primus ist vorerst der SSV Jeddeloh II, der Holstein Kiel II schlug.

Der Angstgegner hat wieder zugeschlagen. Gegen den SV Werder Bremen II tat sich der SC Weiche Flensburg gewohnt schwer und rannte nach Brandts Treffer, der aus 20 Metern Keeper Heim überraschte, schon früh einem Rückstand hinterher (9.). Die Mannschaft von Thomas Seeliger tat daraufhin alles, um zurück ins Spiel zu finden. Ohne Erfolg. Brandt, der kurz zuvor noch einen Elfmeter verschoss, legte Mitte des zweiten Durchgangs nach einem Konter das 2:0 für Bremen nach (75.). Damit war die Messe gelesen und die Tabellenführung für die Gastgeber erst einmal passé. In der Schlussphase sah Ex-Profi Bargfrede noch die Ampelkarte, nachdem er erst Gelb wegen Meckerns bekam und anschließend noch klatschte (89.).

Ekstase gab es derweil in Ostfriesland, wo die Kickers Emden im achten Anlauf den ersehnten ersten Saisonsieg gegen Mitaufsteiger Bremer SV erzielten. Das 3:0 war auch in der Höhe verdient. Ndiaye sorgte mit einer verunglückten Flanke schon nach vier Minuten für Glücksgefühle beim Heimteam, das von Beginn an auch defensiv hellwach war. Die erste gefährliche Aktion der Gäste entschärfte Djokovic nach zu kurzer Abwehr von Konda klasse (35.). Im zweiten Durchgang hatte Bremen zunächst etwas Übergewicht, mit dem 2:0 von Ndiaye aus der Distanz (55.) änderte sich dies aber. Acht Minuten später war die Messe gelesen. Über Steffens lief der Konter nach einer Ecke. In der Mitte lauerte Jabateh, der nach Querpass nur noch zum Endstand einschieben musste.

Der FC Teutonia Ottensen ist endgültig in der Spur. Gegen Blau-Weiß Lohne gewann die Mannschaft von David Bergner zum dritten Mal in Folge in der Liga. Wohlers (18.) und Lukowicz (45.) stellten im ersten Durchgang die Weichen. Auch den Anschluss durch Schepp kurz nach der Pause steckten die Platzherren gut weg. Ein Steinwender-Doppelpack Mitte des zweiten Durchgangs sorgten für die Entscheidung (63., 76.) und die Punkte acht bis zehn auf dem Teutonen-Konto, wodurch es Ottensen erst einmal ins Mittelfeld der Tabelle zieht.

Etwas Luft konnte sich auch Schwarz-Weiß Rehden verschaffen, das durch einen doch glücklichen 2:1-Triumph über den FC St. Pauli II mittlerweile auch zehn Zähler auf der Habenseite hat. Die Gäste aus Hamburg hätten durchaus mindestens einen Punkt mitnehmen können, ließen jedoch vor dem gegnerischen Tor die Kaltschnäuzigkeit vermissen. Kiene brachte den BSV per Elfmeter in Führung (21.), im Gegenzug traf Paulis Roggow nur den Pfosten. Die erste Chance nach der Pause bescherte Arambasic, der frei einköpfte, und Co. das 2:0 (57.). Das Spiel lief anschließend größtenteils nur in eine Richtung, die Gastgeber verteidigten aber geschickt und hatten das Glück auf ihrer Seite. Diesmal rettet der Querbalken gegen Beifus. Zwei Minuten vor dem Ende fiel dann doch der Anschluss durch Imsak, der sich einen schlechten Rückpass angelte und Niemann keine Abwehrchance ließ. St. Pauli drückte in den letzten Sekunden und hatte noch zwei dicke Gelegenheiten auf den Ausgleich. Osmanovic und Mahncke waren aber glücklos.

Später am Samstagnachmittag nutzte der SSV Jeddeloh II den Flensburger Ausrutscher und sicherte sich zumindest über Nacht Rang 1. Den einzigen Treffer der Partie markierte Brinkmann schon zeitig (20.). Der SSV ließ weitere Möglichkeiten ungenutzt, wodurch Holstein Kiel II in der Schlussphase noch einmal die Chance auf den Ausgleich witterte. Aber auch die letzten Kieler Möglichkeiten, resultierend aus einer Ecke und einem Freistoß, verpufften.

Platzt bei Havelse der Knoten?

Sonntags finden dann die verbleibenden vier Partien statt. Unter anderem treffen im Duell zweier Profi-Reserven der Hamburger SV II und Hannover 96 II aufeinander. Ein weiteres Kellerduell erwartet den TSV Havelse, der den 1. FC Phönix Lübeck empfängt. Eintracht Norderstedt kreuzt die Klingen mit dem VfV 06 Hildesheim. Und zu guter Letzt stehen sich Atlas Delmenhorst und der SV Drochtersen/Assel gegenüber, der wie angesprochen an die Spitze springen kann.