Werders Angebot an Füllkrug: "Können uns nur in dem Rahmen bewegen"

Der SV Werder Bremen hat Niclas Füllkrug ein Angebot zur Vertragsverlängerung gemacht, das er in dieser Form nicht annehmen wird. Leiter Profifußball Clemens Fritz bezieht via kicker Stellung.

Allmählich läuft der Transfermarkt an, es kommt vermehrt Bewegung rein, auch in der Personalie des Werder-Angreifers Niclas Füllkrug. Ein Interesse am 30-Jährigen besteht etwa aus Italien von der AC Florenz, auch Bayer Leverkusen lässt nach dem längeren Ausfall von Mittelstürmer Patrik Schick diese Option jedenfalls nicht komplett außer Acht - und in der Premier League sind die Transferaktivitäten ohnehin noch nicht in jenem Gang, der in diesem Sommer wohl noch zu erwarten sein dürfte.

Was bedeutet das für Füllkrug - und Werder Bremen? Eine gemeinsame Zukunft ist zumindest fraglich, aber das war bereits nach der abgelaufenen Saison so, als der Angreifer Bundesliga-Torschützenkönig wurde und seine nächsten Karriereschritte zunächst offengelassen hatte.

In der Zwischenzeit wurde dem Nationalstürmer ein neues Vertragsangebot zur Verlängerung von den Bremern vorgelegt, das Füllkrug nach kicker-Informationen jedoch nicht von einer Unterschrift überzeugen wird.

Werder und die "enormen finanziellen Einbußen"

Kann Werder nicht mehr bieten? Leiter Profifußball Clemens Fritz sagt dazu: "Wir können uns nur in dem wirtschaftlichen Rahmen bewegen, den wir uns leisten können." Füllkrug wäre auch weiterhin einer der Topverdiener im Verein. Doch die Pandemie und der Abstieg in die 2. Liga bedeuteten "enorme finanzielle Einbußen" und haben die wirtschaftlichen Gegebenheiten am Osterdeich eingeschränkt. Zumal der Wiederverkaufswert eines 30-Jährigen, sollte er seinen Vertrag über die bisherige Laufzeit von 2025 hinaus erfüllen, überschaubar wäre.

Wir wollen mit Niclas verlängern, sonst hätten wir ihm das Angebot ja nicht gemacht. Clemens Fritz

Oder will Werder vielleicht auch gar nicht mehr bieten? Dem widerspricht Fritz zumindest: "Wir wollen mit Niclas verlängern, sonst hätten wir ihm das Angebot ja nicht gemacht", erklärt der 42-Jährige: "Wir haben das auch klar kommuniziert, dass wir ihn behalten wollen."

Transfer-Einnahmen durch Füllkrug? "Nicht unbedingt"

Nur: Der Klub muss in diesem Geschäftsjahr eigentlich einen Transferüberschuss erwirtschaften, plant zudem die Verpflichtung weiterer Neuzugänge - da kommt Füllkrug sicherlich am ehesten für Einnahmen durch eine Ablöse infrage. "Die müssen nicht unbedingt durch einen Verkauf von Niclas zustande kommen. Wir können auch im nächsten Sommer noch Einnahmen erzielen", sagt Fritz mit Blick auf das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr: "Und noch ist das Transferfenster weitere sechs Wochen offen."

Bis dahin kann vieles passieren, zumal es aktuell ebenfalls den Anschein macht, dass sich Füllkrug durch das nun steigende Interesse an ihm mit einer Entscheidung noch Zeit lassen könnte. In den Gesprächen mit Werder herrscht jedenfalls vorerst Stillstand. Am Mittwoch ist der Stürmer nach seinem Urlaub erst einmal in die Sommer-Vorbereitung eingestiegen.