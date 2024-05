Werder will verlängern, doch Njinmah weckt Begehrlichkeiten

Beim SV Werder Bremen ist Justin Njinmah zum Bundesliga-Profi gereift. Der Klub plant, ihn zu halten - doch mittlerweile tun sich auch andere Optionen auf.

Begehrt: Werders Justin Njinmah hat sich in den Fokus diverser Klubs gespielt. DeFodi Images via Getty Images

Zweimal schon, gegen den VfB Stuttgart und in Augsburg, musste das nach seiner Operation am Sprunggelenk in Aussicht gestandene Comeback von Justin Njinmah bereits verschoben werden. Aufgrund eines viralen Infekts fehlte der Angreifer auch am Dienstag noch im Mannschaftstraining des SV Werder Bremen. Weshalb für die Partie am Samstag (15.30 Uhr, LIVE bei kicker) gegen Borussia Mönchengladbach ebenfalls noch ein Fragezeichen hinter einem Einsatz des Angreifers steht.

Mit sechs Saisontoren in 24 Einsätzen ist Njinmah hinter Marvin Ducksch (13) zweitbester Torschütze bei Werder; zwei weitere Assists belegen, dass der 23-Jährige in dieser Spielzeit die Entwicklung zum Bundesligaspieler vollzogen hat. Weshalb die Bremer den Vertrag mit dem Mann, der vor der Saison als Leihspieler aus der 3. Liga von Borussia Dortmund II an den Osterdeich zurückkehrt ist, gerne vorzeitig verlängern würden.

Interesse aus England, Spanien und der Bundesliga

Doch mittlerweile sind auch andere Vereine auf den Profi aufmerksam geworden, der mit 35,53 km/h schnellster Spieler im Werder-Kader ist und damit im ligaweiten Vergleich auf Platz 14 liegt. Nach kicker-Informationen haben Njinmah aus der Premier League genauso die Wolverhampton Wanderers auf dem Zettel wie auch der FC Everton. Gleiches gilt für den spanischen Klub FC Villarreal, bei anderen Bundesligisten verfolgt man den Spieler ebenso mit einigem Interesse.

Mit seinem Tempo sorgt der Stürmer auch bei Werder für die von Cheftrainer Ole Werner oftmals geforderte Tiefe im Spiel. Andere Spieler mit derlei Anlagen gibt es nicht viele in der Bremer Mannschaft, zumal der Klub mit dem aktuell nach Heidenheim verliehenen Eren Dinkci im Sommer den schnellsten Spieler der Bundesliga (36,41 km/h) zum SC Freiburg ziehen lassen muss.

Njinmah: Schnellster Werder-Profi - aber nicht nur

Dass man Njinmah indes nicht nur auf seine Geschwindigkeit reduzieren sollte, davon berichtete bereits sein Ex-Coach Jan Zimmermann aus Dortmund, der ihm nicht nur "eine tolle Technik, einen richtig guten ersten Kontakt" und eine verbesserte Spielübersicht bescheinigte, sondern auch noch eine Weiterentwicklung des Spielers in Aussicht stellte: "Justin weiß schon, was er will und was er kann. Und er arbeitet hart, um sich zu verbessern." Auch weiterhin in Bremen?