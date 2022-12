Werder will noch sechsmal "durchziehen" bis Weihnachten

In rund fünf Wochen meldet sich die Bundesliga mit dem 16. Spieltag aus der Winterpause zurück: So plant der SV Werder Bremen die restliche Vorbereitung auf die Rückrunde.

Das Wochenende ist frei, nachdem der SV Werder Bremen ein erstes Testspiel während der nun seit zehn Tage laufenden Winter-Vorbereitung gegen den Drittligisten SV Meppen am Donnerstag mit 1:0 für sich entscheiden konnte. Trainer Ole Werner war grundsätzlich zufrieden, mit der zweiten Spielhälfte mehr als mit der ersten, als der Bundesligist dann auch eine gesteigerte Zielstrebigkeit, eine bessere Raumaufteilung und mehr Tiefe sowie Tempo ins eigene Spiel einbrachte.

Bis Weihnachten geht es noch "ordentlich zur Sache"

Der 34-Jährige verwies allerdings auch auf die "müden Beine", die in der Partie sicherlich eine Rolle spielten. Denn die "körperlichen Grundlagen", wie Werner sagt, legen die Werder-Profis dieser Tage am heimischen Osterdeich. In der kommenden Woche soll es mit sechs Einheiten laut dem Coach noch mal "ordentlich zur Sache" gehen, mit hoher Intensität, "bis Weihnachten wollen wir durchziehen" - ehe dann bis zum Start ins Trainingslager am 2. Januar eine weitere Pause eingelegt wird. Für die Zeit zwischen den Jahren bekommen die Profis allerdings ebenfalls ein Programm, das sie zu Hause zu absolvieren haben.

WM-Fahrer steigen in Spanien ein

Im spanischen Murcia, wo der Werder-Tross für eine Woche weilen wird und "wo es ein bisschen wärmer sein sollte", wie Werner ausführt, gehe es dann um taktische Dinge. "Da hat man auch mehr Zeit, auf dem Platz etwas zu erklären. Hier in Bremen muss man ja gucken, dass man nicht festfriert und immer in Bewegung bleibt", erklärt der Trainer den Vorbereitungs-Split: "Deswegen verschieben wir diese Themen nach Spanien." Dann sei die Mannschaft auch wieder komplett; die WM-Fahrer Niclas Füllkrug und Milos Veljkovic kehren nach verlängertem Urlaub erst im neuen Jahr zurück.

In Spanien absolvieren die Bremer zwei Testspiele: am 4. Januar gegen Zweitligist FC St. Pauli und am 8. Januar gegen einen Erstligisten aus der Schweiz, den FC St. Gallen. Als letzte Generalprobe vor dem Bundesliga-Auftakt am 21. Januar beim 1. FC Köln (18.30 Uhr) misst sich Werder am 14. Januar noch auswärts mit Ligakonkurrent FC Schalke 04.