Werder verpflichtet Probespieler Kim für die U 23

Einen Tag vor dem Saisonstart hat Werder Bremen II Offensivspieler Min-woo Kim (19) an Bord geholt.

Kim war in den vergangenen Wochen bereits in mehreren Testspielen der Bremer U 23 als Probespieler zum Einsatz gekommen. Ab sofort läuft der 19-Jährige, der von der Open Cyber University of Korea kommt, auch in der Regionalliga Nord für die Grün-Weißen auf.

"Unsere Scouting-Abteilung hat eine umfangreiche Videoanalyse zu Min-woo Kim durchgeführt und sich intensiv mit ihm beschäftigt. Die Fähigkeiten, die wir vorab im Video sehen konnten, hat er im Anschluss bei uns im Probetraining bestätigt", erklärte NLZ-Leiter Björn Schierenbeck am Donnerstag.

Für die Werder-Reserve beginnt die neue Saison am Freitagabend (18 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim VfB Oldenburg - mit Kim, der im offensiven Mittelfeld zu Hause ist, und nach der Vertragsunterzeichnung sagte: "Mit meinen Leistungen möchte ich vorangehen und dem Team helfen."