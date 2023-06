Werder verpflichtet jungen Kohler aus den USA

Der SV Werder Bremen plant nicht nur für die kommende Spielzeit, sondern auch darüber hinaus. Mit Ethan Kohler aus den USA holt der Bundesligist einen 18-jährigen Mittelfeldspieler von den Oakland Roots aus der USL Championship.

Schon seit einigen Wochen hat sich Kohler an der Weser akklimatisiert, um nun direkt voll einsteigen zu können. Der US-Amerikaner sei ein "sehr ehrgeiziger Spieler, mit einer guten Übersicht und gutem Spielverständnis. Er ist fußballerisch gut ausgebildet und kann sowohl als Innenverteidiger als auch als Sechser spielen", wird Clemens Fritz, Leiter Scouting und Profifußball des SVW, auf der Website der Bremer zitiert.

Kohler soll sich als Sechser weiterentwickeln

Hauptsächlich wolle man Kohler im defensiven Mittelfeld einsetzen und "ihn bei uns weiterentwickeln". Plan sei es, Kohler nun in die U-23-Vorbereitung zu integrieren, ehe er ab dem 5. Juli regelmäßig mit den Profis trainieren soll. "Unser Ziel ist es erst einmal, Ethan sowohl in der U 19 als auch in der U 23 einzusetzen. Gerade auch bei den geplanten Testspielen für die U 23 soll er Spielzeit bekommen", so Fritz.

Kohler freut sich auf die kommende Zeit in Deutschland und beschreibt seinen Wechsel aus den USA als "riesigen Schritt für mich. Werder ist ein großer Verein in Deutschland und ich freue mich sehr auf die Herausforderung in Bremen".

Trainingsauftakt am 5. Juli

Der Bundesligist vom Osterdeich steigt am 5. Juli in die Vorbereitung auf die neue Saison ein, ehe es vom 19. bis 29. Juli ins Trainingslager nach Österreich (Zillertal) geht. Die neue Bundesliga-Spielzeit startet am 18. August.