Werder verlegt den Gästeblock im Weserstadion

Werder Bremen plant den Umzug des Gästeblocks im Weserstadion - allerdings erst in einem Jahr. Das jüngste Heimspiel gegen den FC Bayern brachte das Fass zum Überlaufen.

Der SV Werder Bremen eröffnet am 18. August (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) die neue Bundesliga-Saison gegen den FC Bayern, hat an den Meister allerdings in einer Hinsicht keine guten Erinnerungen: Beim jüngsten Heimspiel gegen den FCB, das am 6. Mai mit 1:2 verloren ging, hatten die Gästefans im Oberrang derart massiv Pyrotechnik gezündet, dass die Zuschauer darunter in Deckung gehen mussten und teilweise aus Angst gar das Stadion verließen.

Jetzt werden die Bremer das seit Jahren schwelende Problem mit einem Umbau angehen, nachdem die bisherigen Maßnahmen weitgehend erfolglos geblieben sind. "Wir waren auch in den letzten Jahren nicht untätig und haben mit Medikamenten und alternativen Heilmethoden versucht, die Situation zu verbessern", sagte Werders neuer Geschäftsführer Tarek Brauer der "Deichstube". "Jetzt ist aber klar: Wir benötigen eine Operation. Den Stehplatzbereich der Gäste nach unten und den Sitzplatzbereich der Gäste darüber zu verlegen, ist die Maßnahme, die die Situation nachhaltig verbessern wird."

"Wir stehen mit dem Fuß auf dem Gaspedal"

Allerdings ist Geduld gefragt. In einem Jahr soll der Gäste-Block umziehen, früher sei das schlicht nicht möglich, so Brauer. "Ich bin zuversichtlich, dass wir das im nächsten Sommer schaffen werden, denn wir stehen mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Wir müssen aber noch zwei, drei Hürden überspringen. Wir sind da im Austausch mit Polizei, Feuerwehr, DRK und vielen anderen. Zudem brauchen wir auch noch eine baurechtliche Genehmigung und schlussendlich muss im Aufsichtsrat der BWS (Bremer Weserstadion GmbH, Anm. d. Red.) die Finanzierung geklärt werden." Dem Bericht zufolge werden die Kosten auf rund drei Millionen Euro geschätzt.

Schon in dieser Saison könnten als Sofortmaßnahme bei einzelnen Spielen die Reihen unterhalb des Gäste-Stehplatzbereichs freibleiben, auch gegen Bayern am nächsten Freitag. Zudem soll auf dem Vorsprung vor dem Gästeblock ein feuerfester Tropfschutz eingerichtet werden, um zu verhindern, dass Teile der Pyrotechnik herunterfallen oder darunter sitzende Besucher mit Flüssigkeit bespritzt werden.