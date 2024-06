Werder verlängert mit Njinmah: "Noch nicht am Ende der Entwicklung"

Werder Bremen hat bei der Personalie Justin Njinmah Nägel mit Köpfen gemacht. Der 23 Jahre alte Angreifer hat an der Weser einen neuen Vertrag unterschrieben.

Schon seit einigen Wochen war klar, dass Werder Bremen den Vertrag mit Justin Njinmah gerne vorzeitig verlängern würde - dabei lief dessen eigentliches Arbeitspapier nach kicker-Informationen noch bis Sommer 2026. Doch der 23-Jährige hat mit seinen guten Leistungen in der abgelaufenen Saison Begehrlichkeiten geweckt, aus der Premier League, aus Spanien, auch aus der Bundesliga.

Die Konkurrenten können nun ihre Bemühungen um den Angreifer erstmal einstellen. Wie der Tabellenneunte der Bundesliga-Saison 2023/24 am Donnerstag mitteilte, haben die Grün-Weißen den Vertrag mit Njinmah vorzeitig verlängert. Details über den neuen Kontrakt gab der Klub nicht bekannt.

Wir sehen noch viel Potenzial bei ihm. Clemens Fritz über Justin Njinmah

"Justin hat sich in seinem ersten Profijahr bei uns sehr gut entwickelt", wird Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder, in einem Statement zitiert. "Leider musste er am Ende der Saison aufgrund von Krankheit und Verletzung länger pausieren. Wir sind aber sicher, dass er mit voller Energie in die neue Saison starten wird. Wir sehen ihn noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen und noch viel Potenzial bei ihm."

Bundesliga-Durchbruch bei Werder

Seit 2021 steht Njinmah bereits bei Werder unter Vertrag, kam zunächst allerdings nur für die Zweitvertretung in der Regionalliga zum Einsatz und wurde dann zur zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund verliehen. In der 3. Liga erzielte er in insgesamt 51 Partien 18 Tore, bevor er an die Weser zurückkehrte und 2023/24 seinen Durchbruch feierte.

In 24 Bundesliga-Einsätzen markierte er sechs Treffer und zwei Assists, wurde zwischenzeitlich aber von einer Operation am Sprunggelenk und einem viralen Infekt ausgebremst. Im Saisonendspurt kam er gar nicht mehr zum Einsatz - in der kommenden Saison will er aber wieder voll angreifen.

Für Njinmah fühlt es sich bei Werder "sehr gut an"

"Ich fühle mich in der Mannschaft und in Bremen sehr wohl, gerade die Atmosphäre bei Heimspielen ist überragend. Wir haben eine gute Mannschaft, die im letzten Jahr einen richtig guten Schritt gemacht hat", meint Njinmah. "Für mich persönlich fühlt es sich bei Werder sehr gut an und ich bin überzeugt, hier weitere wichtige Schritte in meiner Karriere gehen zu können."

Auch Cheftrainer Ole Werner freut sich, langfristig auf seinen Angreifer - mit 35,53 km/h in der Spitze der schnellste Spieler im Kader - bauen zu können: "Er hat auch über seine Geschwindigkeit hinaus Fähigkeiten, die unser Spiel variabler machen. Wir sind überzeugt, dass er seine positive Entwicklung weiter fortsetzen wird."