Werder: Verbesserte Leistung, verheerende Zahlen

Die Umstände der Bremer Niederlage waren bitter, weil das entscheidende Gegentor erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit fiel und die Leistung besser war als zuletzt. Und doch darf das 0:1 in Freiburg nicht die Sinne vernebeln, denn die Zahlen sind verheerend.

Ole Werner tat das, was Trainer eben tun (müssen), wenn vieles verbessert wirkte gegenüber den vorangegangenen Eindrücken, besser aber eben immer noch nicht gut genug war, um der Negativspirale zu entkommen. "Natürlich geht es um Punkte", sagt der Werder-Trainer, "aber das Ergebnis macht unsere Leistung nicht schlechter. Wir müssen uns an dem in Freiburg Gezeigten orientieren, um uns weiterzuentwickeln und voranzukommen. Denn es war ein Schritt in die richtige Richtung."

Nur 15 Punkte aus 23 Ligaspielen

Das mag auf etliche Parameter des Bremer Spiels durchaus zutreffen, rein statistisch hingegen geht es im gesamten Kalenderjahr nur noch in eine Richtung: steil bergab. Die Zahlen lesen sich wie eine Bilanz des Schreckens: Nur vier Siege in 2023, saisonübergreifend nur 15 Punkte aus 23 Ligaspielen, dazu das Pokal-Aus beim Drittligisten Viktoria Köln (2:3). "In einer guten Phase mit ein paar Erfolgserlebnissen im Rücken", glaubt Verteidiger Marco Friedl, "gewinnen wir so ein Spiel wie in Freiburg."

Sie haben aber keine gute Phase und die Partie im Breisgau verloren. Wieder einmal. Und das macht den Rucksack vor der wegweisenden Heimpartie gegen Mainz 05 zusätzlich schwerer. "Positive Erlebnisse fördern die Entwicklung", weiß Werner, "wenn du die nicht hast, dann ist es anstrengender."

Werner: "... da brauchen wir noch Spieler"

Zusätzlich anstrengend macht die Lage in Bremen, dass neben den sportlichen Themen wegweisende Personalien noch nicht geklärt sind. Allen voran die Königspersonalie Niclas Füllkrug. Dass Werder auf Transfereinnahmen angewiesen ist, ist klar kommuniziert. Dass Werner, vor allem auf der Außenbahn, Nachbesserungsbedarf sieht, ebenso. "Auf der einen oder anderen Position sind wir mehrfach besetzt, auf anderen Positionen aber klemmt es, da brauchen wir noch Spieler." Und, als wolle er ein Ausrufezeichen hinter seine Aussage setzen, fügt der Coach an: "Das sieht auch keiner anders."

Knapp eine Woche vor einem ersten Schlüsselspiel der noch jungen Saison sagt Werner: "Wir haben immer noch Bewegung im Kader." Und dieser braucht endlich eine Bewegung in die richtige Richtung. Nicht nur hinsichtlich der Leistung, sondern auch hinsichtlich der Ergebnisse.