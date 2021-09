Werder unter Druck - Schubert gegen Schalke - Ostseeduell in Kiel

Bremen steht gegen Heidenheim unter Zugzwang. Der Hamburger SV gastiert beim Schlusslicht Aue. Kiel trifft in einem richtungsweisenden Duell auf Rostock. Einen Tag später gibt Andre Schubert gegen Schalke sein Debüt als Ingolstadt-Trainer.

"Das ist eine Riesenchance", meinte Bremen-Coach Markus Anfang über die Partie am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Heidenheim. Und die sollte der Bundesliga-Absteiger wohl auch nutzen. Nach zuletzt zwei Niederlagen im Nordderby gegen den HSV und in Dresden rangiert Werder auf Rang zehn und damit vier Zähler hinter dem dritten Platz - den der formstarke 1. FC Heidenheim belegt. Das Team von Frank Schmidt fuhr zuletzt drei Siege in Folge ein. Schafft Bremen die Trendwende? Oder setzt der FCH die Erfolgsserie fort?

Zeitgleich mit dem Nordrivalen tritt der Hamburger SV beim Schlusslicht in Aue an. Im Erzgebirge konnte der Bock auch nicht mit einem Trainerwechsel umgestoßen werden. Nach der Freistellung von Aleksey Shpilevski unterlag Aue mit Interimstrainer Marc Hensel in Regensburg und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Gegen den HSV dürfte das auch kein einfaches Unterfangen werden. Seit fünf Pflichtspielen sind die Hanseaten ungeschlagen und könnten mit einem Dreier beim Letzten wieder in die Spitzengruppe vorrücken. Zudem kehrt Kapitän Sebastian Schonlau nach Gelb-Rot-Sperre zurück.

"Sechs-Punkte-Spiel" in Kiel - Fortuna ohne Kastenmeier

In einem richtungsweisenden Spiel messen sich am Samstag (13.30 Uhr) Holstein Kiel und Hansa Rostock. Die KSV schaffte nach dem Rücktritt von Ole Werner in Paderborn einen wichtigen Befreiungsschlag. Unter Interimscoach Dirk Bremser erwarten die Störche nun den Tabellennachbarn aus Rostock zum Ostseeduell. Beim Aufsteiger setzte es zuletzt zwei Pleiten, sodass der Vorteil wohl leicht auf Seiten der Kieler liegt. Wer kann das "Sechs-Punkte-Spiel" für sich entscheiden und einen Schritt aus dem Tabellenkeller machen?

Wenn zeitgleich Fortuna Düsseldorf den Vierten aus Paderborn empfängt, muss Fortuna-Coach Christian Preußer auf Kastenmeier verzichten. Beim Arbeitssieg in Ingolstadt flog der Schlussmann für ein Handspiel außerhalb des Strafraums vom Platz - und fehlt jetzt gegen die zweitbeste Offensive der Liga (17 Tore). Bei der Mannschaft von Lukas Kwasniok dürfte man wieder um mehr Konstanz bemüht sein. In den letzten vier Spielen gab es je zwei Siege und zwei Niederlagen.

Jahn empfängt KSC - Bleibt Nürnberg ungeschlagen?

Lediglich eine Niederlage musste bislang Spitzenreiter Jahn Regensburg hinnehmen. Nach der Pleite bei St. Pauli fand der Jahn wieder in die Spur und eroberte durch den Dreier gegen Aue die Tabellenführung zurück. Nun wartet der Karlsruher SC auf den besten Angriff im deutschen Unterhaus (18 Treffer). Nach dem starken Saisonstart ist der KSC mit nur einem Sieg aus den letzten sechs Ligaspielen ins Tabellenmittelfeld abgerutscht. Bleibt der Jahn also auch nach dem Spieltag der Liga-Primus?

Weiterhin ungeschlagen geht der 1. FC Nürnberg in das Heimspiel am Abend (20.30 Uhr) gegen Hannover 96. Trainer Robert Klauß drückt zwar seit Wochen fleißig auf die Euphoriebremse, der FCN spielt aber die beste Saison seit Jahren - und könnte sich mit einem Sieg gegen Hannover weiter in der Spitzengruppe festsetzen. Die Hannoveraner dümpeln erneut nur in der unteren Tabellenhälfte umher und landeten nach zwei Siegen in Folge mit einer Niederlage gegen Sandhausen wieder am Boden der Tatsachen. Bei einer erneuten Pleite könnte die Luft für 96 wieder dünner werden.

Schanzer gegen Schalke - Dynamo am Millerntor

Wie läuft das Debüt von Andre Schubert beim FC Ingolstadt? Der ehemalige Bundesliga-Trainer beerbte am vergangenen Sonntag Roberto Pätzold, der nach der Niederlage gegen Düsseldorf freigestellt worden war. Am Sonntag (13.30 Uhr) steht Schubert also zum ersten Mal an der Seitenlinie des Vorletzten - und dann gleich gegen Schalke 04. Besonders interessant: In Gelsenkirchen trifft der Topscorer der zweiten Liga Simon Terodde (zehn Treffer) auf die schlechteste Defensive (20 Gegentore).

"Durchaus" könne St. Pauli auch am Ende der Saison auf dem aktuellen Tabellenplatz zwei stehen, erklärte Kiez-Kicker Daniel-Kofi Kyereh nach dem Erfolg gegen Karlsruhe. Zunächst erwartet die Hamburger keine leichte Aufgabe: Dynamo Dresden reist ans Millerntor. Der Aufsteiger scheint nach drei Pleiten in Folge mit dem Achtungssieg gegen Bremen zurück in der Spur zu sein. Wer setzt also den zuletzt positiven Trend fort?

Nächster Sieg für Schwartz?

Wirkung gezeigt hat unterdessen der Trainerwechsel in Sandhausen. Nach der Freistellung von Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits fuhr Rückkehrer Alois Schwartz gegen Hannover direkt einen Dreier ein. Im zweiten Spiel wartet nun der SV Darmstadt. Die Mannschaft von Torsten Lieberknecht sucht bislang nach Konstanz, in den letzten drei Partien setzte es gleich zwei Niederlagen, zuletzt in Heidenheim. Beim Gastspiel in Sandhausen steht Darmstadt sogar doppelt unter Druck: Bei einer erneuten Pleite könnte der SVS punktgleich ziehen und die Hessen damit weiter in die untere Tabellenregion katapultieren.