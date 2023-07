Werder und die nächste Füllkrug-Runde: "Noch klafft eine Lücke"

Verlängert Niclas Füllkrug beim SV Werder Bremen? Sportchef Frank Baumann bezieht gegenüber dem kicker Stellung zu den laufenden Verhandlungen.

Das Trainingslager im Zillertal ist vorbei, am Samstag reiste der SV Werder Bremen zurück gen Heimat. Bis auf den Abgang von Lee Buchanan hat sich während der insgesamt elf Tage in Österreich nichts am Kader getan. Und auch in der Personalie Niclas Füllkrug besteht weiterhin Ungewissheit. Vielleicht sogar bis zum Ende des geöffneten Transferfensters. Über einen etwaigen Abgang des Nationalstürmers noch in der letzten August-Woche sagt Frank Baumann etwa: "Ich will es nicht ausschließen."

Zwar wolle der Bundesligist seinen Kader "so schnell wie möglich zusammen haben", betont der Sportchef, doch endgültig sicher sein bei den Bremer Personalplanungen kann man sich offenbar erst am 1. September. "Was dann natürlich gegeben sein müsste, wäre ein entsprechender Preis - sowie die Prämisse, eine passende Alternative zu haben und auch zu bekommen", so Baumann weiter über ein Abgangsszenario des 30-Jährigen.

Baumann: "Noch mindestens einen Schritt aufeinander zugehen"

Vorzeitig beseitigt werden könnten derlei Zweifel an einem Verbleib sicherlich durch eine vorzeitige Vertragsverlängerung. Eine erste Offerte von Werder konnte Füllkrug bis dato nicht von einer neuen Unterschrift überzeugen, doch inzwischen wurde wohl noch einmal nachgebessert: "Dass man sich im Laufe einer Verhandlung annähert, ist richtig. Aber beide Parteien müssen noch mindestens einen Schritt aufeinander zugehen", berichtet Baumann: "Die grundsätzlichen Voraussetzungen sind nach wie vor total gegeben, jetzt müssen wir nur finanziell zusammenkommen - noch klafft da eine Lücke."

Bei diesen wirtschaftlichen Parametern hapert es bis dato auch noch bezüglich weiterer Neuverpflichtungen für die beiden Außenpositionen. "Ein Thema ist schon, die finanziellen Möglichkeiten in Einklang zu bringen mit dem Anspruch, sich zu verbessern", so der 47-Jährige: "Die konkreten Ideen sind da und der Austausch mit den Spielern und Vereinen." Noch sind sie jedoch zu teuer: "Das kann man so sehen. Oder dass der abgebende Verein andere Vorstellungen hat als wir. Es gilt, über Verhandlung - was auch mal mehrere Runden dauern kann - eine sehr zeitnahe Lösung zu finden."

Werder-Außen: "Wir werden uns nicht verschlechtern"

Unter besonderem Zugzwang sieht der Werder-Sportchef den Klub angesichts des näher rückenden Saisonstarts jedoch noch nicht: "Fakt ist, dass mit Mitchell Weiser und Anthony Jung beide Stammspieler auf diesen Positionen in der neuen Saison bei uns unter Vertrag stehen - wir werden uns also nicht verschlechtern. Den Druck empfinde ich aus zwei Gründen nicht so groß", erklärt Baumann: "Wir haben gezeigt, dass wir mithalten können in der Bundesliga. Und viele Automatismen sind so eingespielt, dass man Spieler auch kurzfristig integrieren kann."

