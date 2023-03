Werder und die Dreierkette: Irgendeiner fehlt immer

In den vergangenen fünf Partien konnte der SV Werder Bremen nicht einmal mit derselben Besetzung in der Abwehr-Dreierkette auflaufen. Beim FC Augsburg war man zumindest in den "spielentscheidenden Situationen" defensiv nicht gefestigt.

Bei Milos Veljkovic bestand am Freitag zunächst noch Hoffnung, er reiste trotz eines individuell absolvierten Abschlusstrainings mit zum Auswärtsspiel nach Augsburg. Im Aufgebot fehlte der Serbe dann jedoch genauso krankheitsbedingt wie auch Niklas Stark. Werder-Coach Ole Werner zog schließlich Sechser Christian Groß eine Position zurück, ins Zentrum der Bremer Dreierkette. Doch zumindest bei den beiden Gegentoren, die am Samstag zur 1:2-Niederlage geführt hatten, stand Groß letztlich zu hoch - Staffelung und damit eine entsprechende Absicherung waren nicht gegeben.

Hypothetisch, ob das mit den defensiver gepolten Spielertypen Stark oder Veljkovic - die diese zentrale Position in der laufenden Saison normalerweise bei Werder ausfüllen - anders gewesen wäre. Was Werner hingegen bestätigte, war, dass derlei Umstellungen in der letzten Verteidigungsreihe natürlich einmal mehr nicht optimal gewesen seien. "Es nervt schon", sagte er über die erneut nötig gewordenen personellen Änderungen im fünften Ligaspiel in Folge. Irgendeiner fehlte zuletzt immer.

Werner: "Das ist nicht gerade förderlich"

"Das ist jetzt nichts, wofür man etwas kann", befand der Bremer Cheftrainer und verwies auf jene Gelb-Sperren und gesundheitlichen Gründe, die ihn in den letzten Wochen immer wieder dazu gezwungen hätten, seine Aufstellung "hinten ein bisschen zu verändern". In der Vorwoche gegen Bochum war Stark gelbgesperrt, zwei Wochen zuvor gegen Dortmund galt Selbiges wiederum für Kapitän Marco Friedl. "Dass das nicht gerade förderlich ist, was die Zuteilung und das Aufbauspiel angeht, ist selbsterklärend", so Werner.

Und doch hätte man die Defensivanforderungen in Augsburg auch besser bewältigen können, erklärte der 34-Jährige: "Aber wir haben es eben nicht geschafft, in den spielentscheidenden Situationen klar und sauber zu bleiben." Hinsichtlich des kommenden Ligaspiels am Sonntag gegen Bayer Leverkusen könnten Werner indes wieder alle vier etatmäßigen Innenverteidiger zur Verfügung stehen. Zumindest vorerst: Amos Pieper steht bei aktuell acht Gelben Karten - bald könnte auch da noch eine Sperre zu erwarten sein.