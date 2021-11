Werder-Trio in Quarantäne

Beim SV Werder Bremen gibt es mindestens einen weiteren Corona-Fall.

Der Tabellenzehnte teilte am Montag mit, dass Fabio Chiarodia am Sonntag positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Zudem weise auch Niklas Schmidt deutliche Corona-Symptome auf. Das Ergebnis seines PCR-Tests steht jedoch noch aus.

Chiarodia und Schmidt sind nach Angaben des Vereins vollständig geimpft und befinden sich nun in Quarantäne. Am kommenden Wochenende - Werder empfängt am Freitagabend Erzgebirge Aue - können die beiden voraussichtlich nicht dabei sein.

Ebenso habe sich Mitchell Weiser als Kontaktperson in Quarantäne begeben.

Erst vor einer Woche waren der damalige Interimstrainer Danijel Zenkovic sowie Mittelfeldspieler Nicolai Rapp positiv auf das Coronavirus getestet worden. Rapp befindet sich noch immer in Quarantäne und fehlte so zum Start in die Trainingswoche.