Werder-Trainer Horsch: Drei Punkte? "Es wäre mehr möglich gewesen"

Das Spiel zwischen dem SV Werder Bremen und dem 1. FC Köln am Samstag findet im Weserstadion statt. 18.000 Tickets sind bereits verkauft.

Es war am 26. November 2022, als die Fußballerinnen von Werder Bremen im Heimspiel gegen den SC Freiburg mit 1:2 unterlagen. Sportlich war das keine Überraschung. Und dennoch war diese Bundesliga-Partie für die Bremerinnen etwas ganz Besonderes: Sie durften zum ersten Mal ein Heimspiel im Weserstadion austragen. Der Umzug vom Platz 11, wo Werders Fußballerinnen normalerweise ihre Heimpartien austragen, lohnte sich: 20.417 Zuschauer strömten ins Stadion und machten das Spiel - zumindest auf den Rängen - zum Erfolg.

Auf dem Platz sah es anders aus: Nach dem sehenswerten Führungstreffer per Freistoß von Nina Lührßen in der 26. Minute drehte Freiburgs Nationalspielerin Janina Minge per Doppelpack (43. und 77) die Partie zu Gunsten der Gäste. "Ich habe positive Erinnerungen an das Spiel. Das erste Tor im Weserstadion war ein besonderer Moment. Trotzdem hätten wir natürlich lieber gewonnen", erzählt Lührßen. "Jetzt freuen wir uns enorm auf das zweite Spiel im Stadion. Diesmal wollen wir gewinnen." Am Samstag (14 Uhr) tritt der 1. FC Köln in Bremen an. Auch diese Partie wird im Weserstadion gespielt. 18.000 Tickets sind bereits verkauft. Werder rechnet mit 20.000 Zuschauern.

"Ich bin mit der Tendenz zufrieden, aber nicht mit den Ergebnissen"

Einen Sieg gegen Köln könnte Werder gut gebrauchen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Horsch hat in den ersten drei Spielen dieser Saison drei Punkte gesammelt. Dem 5:1-Auftaktsieg bei Aufsteiger 1. FC Nürnberg folgten die Niederlagen gegen die TSG Hoffenheim (1:3) und beim SC Freiburg (1:2). "Ich bin mit der Tendenz zufrieden, aber nicht mit den Ergebnissen aus den letzten beiden Spielen. Es wäre mehr möglich gewesen", erzählt Horsch.

Horsch erwartet gegen Köln "ein Spiel auf Augenhöhe"

Bis zum Saisonende um den Klassenerhalt bangen möchte der Coach in dieser Saison nicht. In der vergangenen Saison fuhr Werder den ersten Sieg erst am 13. Spieltag (2:0 in Leverkusen) ein. Am Ende der Spielzeit sprang Tabellenplatz acht mit 21 Zählern heraus. Horsch: "Jetzt sind wir auf einem soliden Weg. Aber wir sind noch unten drin. Fußballerisch haben wir uns verbessert. Wir sind fit und haben eine gute Mentalität."

Der Trainer erwartet am Samstag "ein Spiel auf Augenhöhe. Köln hat eine stabile Truppe". Die Gäste, die in der vergangenen Saison bis zum letzten Spieltag gegen den Abstieg gekämpft haben, belegen aktuell Tabellenplatz vier mit sechs Punkten.