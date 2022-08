Werder sorgt für Bundesliga-Novum - Werner gibt Kompliment weiter

Der erste Bundesligasieg nach dem Wiederaufstieg war für Werder Bremen ein denkwürdiger. Mit dem 3:2 bei Borussia Dortmund stellte der SVW sogar einen Bundesligarekord auf.

"Ich bin von der nüchternen, zurückhaltenden Sorte", bekräftigte Ole Werner nach Abpfiff bei "Sky". Sein Jubel nach dem unfassbaren 3:2-Sieg bei Borussia Dortmund sprach zumindest kurzzeitig eine andere Sprache. Gemeinsam mit der gesamten Werder-Bank war Werner fast schon ekstatisch jubelnd auf den Platz gelaufen, als zuerst Niklas Schmidt das 2:2 und später Oliver Burke sogar noch das 3:2 für Grün-Weiß erzielt hatten.

"Um diese Momente im Stadion zu erleben, dafür ist man Sportler geworden", freute sich der jüngste Coach der Bundesliga nach seinem ersten Sieg im deutschen Oberhaus. "So einen spektakulären Spielverlauf kann man sich nicht mal als Kind ausmalen." Ähnlich sei es wohl auch den meisten seinen Spielern gegangen, jedenfalls sei die Stimmung in der Kabine "überraschenderweise sehr sehr gut" gewesen, grinste Werner, ohne weiter zu spezifizieren, denn: "Was in der Kabine passiert, bleibt auch da."

Drei Tore durch Joker: "Da ist die Wahrscheinlichkeit größer"

Und dennoch waren die sechs Wahnsinns-Minuten nicht ausschließlich mit Emotionen durchsetzt für den für seine sachliche Art bekannten Werder-Coach. "Beim 2:2", erklärte Werner, "bist du schon dabei als Trainer, die Emotionen in geordnete Bahnen zu lenken, weil noch ein bisschen zu spielen ist."

Das bisschen nutzte sein Team dann kurzerhand zu einem weiteren Treffer - alle drei hatten Werners Einwechselspieler erzielt. "Bei fünf Wechseln ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen größer", stapelte der Coach tief - und reichte das Kompliment weiter. "Die Spieler, die reinkamen, wollten sich zeigen - und das hat dazu geführt, dass wir es am Ende nochmal umgebogen haben."

Dass es so tatsächlich noch drei Punkte statt keinem gab, "damit haben wir ganz ehrlich nicht mehr gerechnet", gab Werner zu. Wie auch. Drei Tore ab der 89. Spielminute - das hatte in der Geschichte der Bundesliga noch kein Team geschafft.